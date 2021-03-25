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    鴛鴦賊拿6萬假鈔詐2支哀鳳 拒交出贓款被羈押

    警方逮獲傅男和顏女。（記者吳仁捷翻攝）

    警方逮獲傅男和顏女。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/03/25 09:24

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市剛成年的傅姓男子與女友遊手好閒，因傅男取得一疊假鈔，竟異想天開佯稱到二手機社群要買兩支iPhone12 及iPhone12 Pro max，向韓姓賣家詢問出價後，在新莊輔大附近的海釣場面交，掏出一疊6萬元偽鈔，丟給被害人後就逃逸，被害人不堪損失，急忙報警，新莊警分局以車追人，在當晚8小時內逮獲鴛鴦盜，手機早已被2人拿到台北市萬華獅子林變賣，因2人不願配合交出贓款，今天凌晨都被新北地方法院裁定羈押。

    警方調查，22日下午1時許，18歲傅男在臉書「二手iPhone手機買賣專區」詢問被害人韓男：「是否有愛鳳12可議價」，並要求面交，傅男還誆稱無法在新莊面交，只好另覓賣家，後來賣方依約在新莊建國一路一間釣場交易。

    22日下午3時，韓姓賣家拿著2支iPhone手機到場，傅男騎機車載18歲顏女來到，傅男檢查手機沒有缺損後，掏出一疊共6萬的千元鈔給韓姓賣家，轉頭跨上機車離去。

    韓男剛拿到現鈔，才發現材質不太對，赫見竟是玩具假鈔，回頭時鴛鴦盜已逃離，立即打電話報警，因傅嫌沒再回訊息，不願出面，警方以車追人，過濾監視器查出，一男一女穿雨衣騎著機車飛快逃離，到板橋住處後，改換汽車出門，直衝獅子林一間通訊行變賣，得手5萬元。

    新莊警分局偵查隊、福營派出所幹員們當晚11時許持拘票到鴛鴦盜藏身處，但兩嫌不願配合，直到警方要破門，兩人才乖乖開門，搜出2人到通訊行變賣手機單據，但2人都不願交出贓款，警方懷疑兩人以相同手法詐騙其他被害人，正擴大清查，呼籲民眾能踴躍出面指認，員警將2人依偽造貨幣及詐欺等罪送辦，被法院收押。

    鴛鴦盜得手後，在雨天騎乘機車飛快逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

    鴛鴦盜得手後，在雨天騎乘機車飛快逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

    傅男、顏姓女友將騙來的手機，迅速拿到台北市萬華獅子林變賣，換得5萬元現金。（記者吳仁捷翻攝）

    傅男、顏姓女友將騙來的手機，迅速拿到台北市萬華獅子林變賣，換得5萬元現金。（記者吳仁捷翻攝）

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