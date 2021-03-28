「大奶妹外送」藏術語 兄弟檔販毒被訴

警方網巡發現「大奶妹妹回來囉」訊息，循線查獲販毒的楊姓兄弟。（記者許國楨翻攝）

2021/03/28 11:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑大日前在通訊軟體群組中，發現一則「大奶妹妹回來囉」奇怪的訊息，透過經驗法則研判，這非賣淫廣告而是販毒術語，經喬裝買家佯稱購毒逮捕一名楊姓男子，並在其身上查獲K他命等毒品，透過指認再逮捕其藥頭胞弟，案經檢方最近偵結依販賣第三級毒品罪嫌起訴，這對兄弟檔恐面臨7年以上有期徒刑。

為規避警方查緝，販毒集團常以「暗語」描述毒品訊息，例如K他命多以女性詞彙稱呼，台中市刑大偵五隊日前網巡時就發現該則「大奶妹妹回來囉」的訊息，研判應是毒販所使用的魚目混珠術語，經喬裝買家談好以6千元交易，待23歲楊男掏出毒品後，一旁埋伏警方立即上前逮捕，當場在身上查獲K他命1包及「毒茶包」5包，

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而楊男全盤托出是受19歲胞弟指揮販毒，但深怕年邁老父知道闖了大禍，還央求警方返家搜索時不要太激烈，「怕爸爸受不了」，警方隨後在胞弟住處再查獲小惡魔毒咖啡包1包及毒茶包11包；偵五隊副隊長陳建法今天說，為躲避警方鎖定，毒品包裝花樣百出，從印製卡通人物、俏皮圖案的「毒咖啡包」，連知名涼茶品牌都被偽裝成毒品，但也難敵警方鷹眼，全案移送法辦後由檢方依販毒罪嫌起訴。

陳建法指出，不論是毒咖啡包或毒茶包，都是混合型的新興毒品，成分複雜，可能導致使用者生理反應混亂，「連運毒小蜜蜂都不敢喝」，且混合型毒品常見於年輕族群，家長應留意家中是否出現此類無成分標示、保存期限、生產公司的即溶包飲品，警方會持續向上溯源追查操控販毒集團，加強查緝毒品犯罪。

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警方逮捕指揮哥哥販毒的胞弟。（記者許國楨翻攝）

警方逮捕指揮哥哥販毒的胞弟。（記者許國楨翻攝）

警方起出毒咖啡包及毒茶包。（記者許國楨翻攝）

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