利用森嚴門禁躲警察 跑路藥頭租豪宅販毒

林姓藥頭租下台北市康定路一處豪宅當作住處兼販毒據點。（記者王冠仁翻攝）

2021/03/24 15:21

〔記者王冠仁／台北報導〕林姓男子是毒品中盤商，儘管他曾被警方逮到遭判刑7年卻仍不知悔改，通緝期間仍四處販毒；他為了躲避查緝，以每月2萬5千元租下門禁森嚴的豪宅，當作住所兼販毒據點，甚至還在家中裝設紅外線監視器，監控進出狀況。警方根據一宗毒品案溯源追查鎖定他，日前趁他再次交易時逮人，除將他解送歸案也再追究他販毒罪責。

警方調查，34歲林姓男子是毒品中盤商，他過去也因涉及毒品案遭警方逮捕，他沒有入監服刑成為通緝犯；他跑路期間仍在台北市萬華區出沒，並承租門禁森嚴的豪宅大樓當作住所兼販毒據點。

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台北市警方根據日前破獲的毒品案向上溯源追查，根據去年11月逮到的顧姓、林姓、周姓3名藥腳，查出他們的毒品來源是林男。警方鎖定林的身分後佈線追查，發現他去年10月開始在台北市康定路一處豪宅大樓租下其中一間民宅當住處，警方本月中前往埋伏守候，趁林與人交易時一舉逮人。

原來林的毒品來源是41歲邱姓男子，邱每次將安非他命賣給林，林分裝後再對外「零售」。邱當天就是帶著安非他命去「批貨」給林，警方在邱包包內查出120多公克的安非他命與1罐液態搖頭丸，也在林住處內查獲70多公克安非他命。

警方最後將林解送歸案，並在追究他與邱的販毒罪責，同時也將深入清查毒品上游來源。

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