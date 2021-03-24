為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    利用森嚴門禁躲警察 跑路藥頭租豪宅販毒

    林姓藥頭租下台北市康定路一處豪宅當作住處兼販毒據點。（記者王冠仁翻攝）

    林姓藥頭租下台北市康定路一處豪宅當作住處兼販毒據點。（記者王冠仁翻攝）

    2021/03/24 15:21

    〔記者王冠仁／台北報導〕林姓男子是毒品中盤商，儘管他曾被警方逮到遭判刑7年卻仍不知悔改，通緝期間仍四處販毒；他為了躲避查緝，以每月2萬5千元租下門禁森嚴的豪宅，當作住所兼販毒據點，甚至還在家中裝設紅外線監視器，監控進出狀況。警方根據一宗毒品案溯源追查鎖定他，日前趁他再次交易時逮人，除將他解送歸案也再追究他販毒罪責。

    警方調查，34歲林姓男子是毒品中盤商，他過去也因涉及毒品案遭警方逮捕，他沒有入監服刑成為通緝犯；他跑路期間仍在台北市萬華區出沒，並承租門禁森嚴的豪宅大樓當作住所兼販毒據點。

    台北市警方根據日前破獲的毒品案向上溯源追查，根據去年11月逮到的顧姓、林姓、周姓3名藥腳，查出他們的毒品來源是林男。警方鎖定林的身分後佈線追查，發現他去年10月開始在台北市康定路一處豪宅大樓租下其中一間民宅當住處，警方本月中前往埋伏守候，趁林與人交易時一舉逮人。

    原來林的毒品來源是41歲邱姓男子，邱每次將安非他命賣給林，林分裝後再對外「零售」。邱當天就是帶著安非他命去「批貨」給林，警方在邱包包內查出120多公克的安非他命與1罐液態搖頭丸，也在林住處內查獲70多公克安非他命。

    警方最後將林解送歸案，並在追究他與邱的販毒罪責，同時也將深入清查毒品上游來源。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    百萬名車「送毒到府」 2藥頭栽了
    2021/03/24 12:10

    百萬名車「送毒到府」 2藥頭栽了
    把冰糖當安毒賣 他找妹「黑皮」沒爽到就被逮
    2021/03/24 10:57

    把冰糖當安毒賣 他找妹「黑皮」沒爽到就被逮

    元大人壽推存股概念投資型保單
    港星吳耀漢女兒涉毒被捕 疑種植大麻
    2021/03/23 19:40

    港星吳耀漢女兒涉毒被捕 疑種植大麻
    小港分局查獲大量毒品 槓上開花起出霰彈槍
    2021/03/23 16:33

    小港分局查獲大量毒品 槓上開花起出霰彈槍
    不賣魟魚改當「小蜜蜂」 警策動窩裡反端掉整個販毒老巢
    2021/03/22 18:14

    不賣魟魚改當「小蜜蜂」 警策動窩裡反端掉整個販毒老巢
    毒犯遇臨檢加速衝撞想逃 被警連開7槍射爆輪當場逮2人
    2021/03/22 11:35

    毒犯遇臨檢加速衝撞想逃 被警連開7槍射爆輪當場逮2人
    社會今日熱門
    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見
    2021/03/23 18:04

    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見

    新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」
    2021/03/23 17:58

    新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」

    偽造病患治療紀錄 牙醫詐400萬健保費緩起訴
    2021/03/23 21:23

    偽造病患治療紀錄 牙醫詐400萬健保費緩起訴

    涉虛增工程款收回扣 中華工程前董座沈華養及會計收押禁見
    2021/03/23 20:44

    涉虛增工程款收回扣 中華工程前董座沈華養及會計收押禁見

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播