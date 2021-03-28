介紹遊民幫詐騙集團辦門號 法官認定是共犯判關30天

基隆地院近日審結，認定吳男觸犯幫助犯詐欺取財罪，判處拘役30天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2021/03/28 10:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓遊民為了從詐騙集團成員手中取得好處，前年7月介紹同為遊民的章姓友人給綽號「阿耀」的男子，前往電信公司辦理門號。隨即詐騙集團便用該門號，對另一名油漆包商進行詐騙。警方循線揪出章男，他才供出是吳男介紹，兩人均被移送法辦。基隆地院近日審結，認定吳男觸犯幫助犯詐欺取財罪，判處拘役30天，得易科罰金。

檢警調查，詐騙集團成員阿耀透過吳姓遊民介紹，找到章姓遊民，並將他帶往電信公司申辦門號，事後換得200元現金及一包香菸；詐騙集團隨即利用該支門號，偽裝成學校總務人員，撥打電話給吳姓油漆包商，請他幫忙先墊付學生宿舍油漆材料費28萬餘元。

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包商一時失察，將款項匯入詐騙集團的人頭帳戶中，才驚覺被騙想要追回，早已被人提領一空。

警方追查撥打給吳姓包商的門號，確認是章男申辦，循線約談他到案說明，而章男則咬出是吳姓友人介紹綽號阿耀的男子給他認識，只要在合約書上簽名，就可以拿200元現金及一包香菸。

警方循線找到吳男，他雖承認有介紹章男與阿耀認識，且有跟著到電信公司門市辦門號，但卻向偵辦人員表示，自己並未進入協助辦理，案件與自己無關。檢察官偵訊後，依涉犯幫助犯詐欺取財罪，將吳男起訴。

法官審理後認為，吳男雖未實際參與詐欺取財，但明知詐騙集團收購行動電話門號，就是要實施詐欺使用，卻仍轉介友人申辦，助長詐騙集團猖獗，更造成被害人求償上困難；考量吳男因找不到工作成為遊民及其犯罪動機、目的、手段與犯後態度等因素，判處吳男拘役30天，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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