退休翁聽信「發大財」 要匯300萬投資比特幣

顏姓老翁遭詐騙集團誆騙投資比特幣，到銀行將300萬元退休積蓄轉匯給對方指定帳戶，行員發覺有異並通報警方，即時阻詐成功，保住他退休積蓄。（圖由警方提供）

2021/03/26 10:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市80歲顏姓老翁，遭詐騙集團誆騙投資比特幣，保證一定「發大財」，到銀行將300萬元退休積蓄轉匯給對方指定帳戶，行員發覺有異並通報警方，即時阻詐成功，保住他退休積蓄。

苗栗警分局表示，北苗派出所警員陳義文、江鴻恩於22日巡邏時，接獲銀行員報案稱，有老翁在櫃台填寫匯款單欲匯款300萬元，但行員關懷詢問，老翁無法清楚說出款項用途，請警方前往處理。

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起初，老翁見員警前來，面有難色不願多說，只向員警稱該筆款項是要用來投資房地產之用，經員警舉例說明詐騙集團慣用手法後，老翁才逐漸卸下心防。

老翁向警方表示，接獲LINE來電，對方自稱是外商公司投資部經理，雙方互加LINE為好友後即透過手機閒聊，之後對方向他稱目前比特幣準備大飆漲，但手上資金不夠，要他匯款至指定的帳戶，並向他保證一定「發大財」。

苗栗警分局長楊贊鈞表示「天下沒有白吃的午餐」，民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證，小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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