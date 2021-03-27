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    首頁　>　社會

    嫖完冒充警察再硬上 渣男被判刑3年2月

    南投縣孫姓男子約交友軟體認識女子性交易，假冒警察恫嚇要抓該女而白嫖兩次，被南投地院法官以強制性交罪名判刑3年2個月。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣孫姓男子約交友軟體認識女子性交易，假冒警察恫嚇要抓該女而白嫖兩次，被南投地院法官以強制性交罪名判刑3年2個月。（記者陳鳳麗攝）

    2021/03/27 18:03

    ［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣孫姓男子在交友軟體認識1女子，相約到摩鐵性交易，完事後恐嚇該女「我是要來抓你的警察」，因他已做了也會有事，因此要該女「算便宜一點」，並再脫去女子內褲再做一次，女子不敢反抗，事後不甘被白嫖兩次，且第2次還是被強迫而提告，南投地院法官將孫男以強制性交罪名判刑3年2個月。

    孫姓男子是在前年5月上交友軟體「探探」認識某名女子，兩天後即約砲，由孫男開車載該女子到南投縣某摩鐵進行性交易。

    兩人做完性交易後，該女子準備穿上內衣褲，孫男即恐嚇她「我是警察，是來抓你的！」，並謊稱「我的對話在警局有備份，我也插入有做了，也會有事，能不能算便宜一點，我回去會把紀錄刪掉！」，他並命令該女子不准穿回內褲，若穿回去馬上叫同事來抓你。

    該名女子以為孫男真的是警察而不敢反抗，孫男動手脫去女子內褲再做一次，並強制口交。女子完事後，愈想愈不對勁，不甘心被白嫖兩次，用LINE跟友人抱怨此事，友人認為孫男不是警察，要女子去報案，該女後來向南投警方報案。

    孫男一開始辯稱對方是心甘情願與發生性關係，後來才坦承假冒警察白嫖，南投地院法官認為，孫男不尊重他人的性自主決定權，為滿足一己之私慾，冒充警察行使職權壓迫告訴人性自主意願，並造成其心理及精神上的痛苦，但因其有3歲小孩要扶養，也與該女和解並賠償，因此以觸犯強制性自主罪名，判處有期徒刑3年2個月。

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