台61線彰化伸港段淤泥掉滿地 害3車車禍2人傷

台61線彰化伸港南下路段傳出暗夜淤泥驚魂記，掉了滿地的淤泥造成3車意外。（記者劉曉欣翻攝）

2021/03/27 12:50

［記者劉曉欣／彰化報導］淤泥驚魂記！台61線彰化伸港南下路段，半夜傳出3車意外，其中1部轎車翻個四腳朝天，車上2人輕傷，所幸沒有生命危險，警方到場發現原來竟是運載淤泥的半聯結車闖禍，所載的淤泥沿途滲漏，馬上攔車開罰，可處3000元以上，1萬8000元以下的罰款，光是路面淤泥清理就花了2個多小時。

和美警分局表示，這起意外發生在26日晚間11時許，在台61線南下164.4K外側車道共有3車發生意外，因為路面全是淤泥，先是MINI Cooper陳姓駕駛駛過淤泥失控自撞，接著由黃女所駕駛的本田休旅車也因為壓過淤泥，整個失控自撞打滑後翻車，緊接著後方由洪男所駕駛的轎車也因為輾壓過淤泥失控，再撞上前方翻車的自小客車，因為洪男車輛有品牌標誌有改過，無法確認其品牌與車款。

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警方表示，這起意外共有2人輕傷，也就是翻車的駕駛與乘客，所幸都是輕傷，沒有生命危險。

警方強調，因為意外發生路面全是掉落淤泥，立即往前攔下由陳姓司機所開的半聯結車，確認是車輛所運載淤泥有滲漏情況，將依照道路交通管理處罰條例第30條規定，所載貨物有滲漏情況，將可處300元0以上，18000元以下的罰鍰，並通知彰化工務段來清理淤泥，警方也在場進行警戒，而封閉外側車道清淤泥到今天凌晨約2點才清除完畢。

台61線彰化伸港段傳出暗夜淤泥驚魂記，黃女所開的休旅車因此打滑失控自撞而翻車。（記者劉曉欣翻攝）

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