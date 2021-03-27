熟客試衣趁機偷走8千多元禮服 逢甲商圈店家po網追女賊

監視器拍到女竊嫌伸出「第三隻手」偷洋裝，手法頗熟練。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

2021/03/27 12:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市逢甲商圈一間女裝服飾店，昨天（26日）來了一名女熟客，先以想試穿衣服等理由，要求店員到倉庫取貨，再伺機伸出「第三隻手」，偷取價值8000餘元的禮服洋裝一套，卻沒想到全被監視器拍下，店家希望將心比心，大家賺錢不容易，期待女賊歸還或付款，中市第六分局西屯派出所已經接獲店家報案，依竊盜罪比對女賊身分中。

店家把錄影畫面上傳到「爆料公社」，並指責涉案女熟客說，「不覺得丟臉嗎？」，店家指出，昨天（26日）下午5時許，「在台中市逢甲夜市，有個偷兒用熟練的手法，叫我們員工進去倉庫替他拿衣服，然後還一邊跟我們員工聊天，一邊把衣服塞進她的包包裡面，手法非常熟練」，店家還強調，「她應該是我們之前來過的客人，有我們的IG ，她說她都會看我們衣服，那想不透為什麼要用偷的？」。

請繼續往下閱讀...

店家仍期待這位女客人能良心發現，「那件洋裝要8000多塊！如果有認識她的人請告訴她，大家賺錢都不容易，或者麻煩爆料公社裡面的人，如果有認識她的，也麻煩請她歸還或者付款」。

對此，西屯所副所長許閏傑說，監視器畫面顯示，竊嫌先請店員到倉庫取貨，趁機把洋裝塞入皮包，行動頗為快速，目前正比對嫌疑人身分，依竊盜罪嫌偵辦中。

店家公布女竊嫌畫面，希望她將心比心，大家賺錢不容易，能歸還或付款。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法