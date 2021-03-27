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    他衝警局喊「我搶劫！要自首！」 警大動作尋被搶「1元」小學生

    吳錦林自稱不滿被警察打，尾隨小學女童搶走她的腳踏車與一元，最後騎腳踏車來自首。（記者王捷攝）

    吳錦林自稱不滿被警察打，尾隨小學女童搶走她的腳踏車與一元，最後騎腳踏車來自首。（記者王捷攝）

    2021/03/27 06:30

    ［記者王捷／台南報導］吳姓男子騎腳踏車到市警五分局大喊：「我搶劫！要自首！」他自稱不滿在拘留所被打，特別尾隨一名小學生，搶走她的腳踏車與1元現金，目前吳男因脫序行為，26日晚間家屬同意讓他強制就醫，但警方頭痛的是，搶奪是警方列管的重大刑案，警方動員兩個分局警力，調閱監視器卻找不到被害人，缺乏有力證據，呼籲若有在25日深夜被搶的民眾可到警分局報案。

    40多歲的吳男原來是大車司機，幾年前不滿中意的酒店小姐沒做S，連續3天到酒店縱火，落網後他自稱有躁鬱症，不過鑑定卻沒過，判處4年徒刑，在獄中他表現不好，服刑期滿直到7個月前才出獄，與父親、胞姊同住，吳男出獄後原本在當臨時工，因故與家人口角被趕了出來，興起回到監獄的念頭。

    24日上午，吳男到派出所拿起路邊的紅龍，就往值班台的防彈玻璃砸，警員嚇一跳，依毀損、妨害公務移送，豈料當晚檢方飭回他後，又到超商偷店員的蘋果手機，檢察官看到他斥喝「怎麼又是你！」吳男表達想入監的念頭，但依刑訴法吳男所犯微罪，難以達到羈押標準，最侯仍將他飭回。

    其實3天來吳男連續犯下零星刑案，試圖影起警方注意，25日深夜他騎著腳踏車到市警五分局派，自稱在拘留所還被警察打，為了給市警方難看，在市警三分局尾隨一名小學女童，搶走她的腳踏車還有身上的1塊錢，他報案舉動，立刻引起2個分局注意。

    即使吳男將犯罪時間、地點講的相當清楚，但監視器卻沒有拍到，吳男還調侃警員，若他沒把犯案時間地點講出來，警察一定抓不到他。

    由於吳男做出脫序行為，26日家屬同意強制就醫，但是他自稱犯下搶案，即使只有1塊錢也是警方列管的重大刑案，動員兩個分局警力，調閱監視器卻找不到被害人，缺乏有力證據，因此警方呼籲若有在25日深夜被搶的民眾可到警分局報案。

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