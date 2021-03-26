陳吉仲剛慰問完滅火人員 阿里山達邦公路再傳火警

阿里山達邦公路再傳火警。（民眾提供）

2021/03/26 14:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣阿里山區3月18日於達邦公路到阿里山公路之間發生森林大火，經陸、空人員合力，動員救災人力442人次，黑鷹直升機及陸航特直升機共出勤35架次，延燒到22日撲滅；農委會主委陳吉仲今天到林務局嘉義林管處慰勞辛苦的滅火人員，但今天午後，達邦公路再傳出有山林冒出濃煙，還有火燒竹林的聲響，目前嘉義林管處已緊急派員前往察看瞭解。

阿里山達邦公路再傳火警。（Wu Jhao Yun提供）

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