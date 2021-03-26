為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    陳吉仲剛慰問完滅火人員 阿里山達邦公路再傳火警

    阿里山達邦公路再傳火警。（民眾提供）

    阿里山達邦公路再傳火警。（民眾提供）

    2021/03/26 14:26

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣阿里山區3月18日於達邦公路到阿里山公路之間發生森林大火，經陸、空人員合力，動員救災人力442人次，黑鷹直升機及陸航特直升機共出勤35架次，延燒到22日撲滅；農委會主委陳吉仲今天到林務局嘉義林管處慰勞辛苦的滅火人員，但今天午後，達邦公路再傳出有山林冒出濃煙，還有火燒竹林的聲響，目前嘉義林管處已緊急派員前往察看瞭解。

    阿里山達邦公路再傳火警。（Wu Jhao Yun提供）

    阿里山達邦公路再傳火警。（Wu Jhao Yun提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳吉仲慰勞阿里山大火救災人員 消防分隊長建議設12公噸水庫車
    2021/03/26 12:47

    陳吉仲慰勞阿里山大火救災人員 消防分隊長建議設12公噸水庫車
    放沖天炮趕鳥燒毀紡織工廠 農民被判拘50天
    2021/03/25 19:01

    放沖天炮趕鳥燒毀紡織工廠 農民被判拘50天

    北市金地段洗牌 新富青睞奇岩這區
    阿里山森林大火台18線封閉 3/20～21花季疏運接駁取消
    2021/03/19 17:05

    阿里山森林大火台18線封閉 3/20～21花季疏運接駁取消
    阿里山森林火警 陸空搶救火勢已控制
    2019/02/21 15:34

    阿里山森林火警 陸空搶救火勢已控制

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    社會今日熱門
    申報雨天打掃竟貼晴天照片 老里長詐公帑25萬遭判2年
    2021/03/25 21:43

    申報雨天打掃竟貼晴天照片 老里長詐公帑25萬遭判2年

    竹北賣場驚傳墜樓 年輕女子8樓墜落馬路身亡
    2021/03/25 18:13

    竹北賣場驚傳墜樓 年輕女子8樓墜落馬路身亡

    越女護理之家宿舍廁所產子 竟狠心當垃圾丟
    2021/03/25 15:03

    越女護理之家宿舍廁所產子 竟狠心當垃圾丟

    翁茂鍾大動作登廣告反擊 司法院：不予評論
    2021/03/25 16:01

    翁茂鍾大動作登廣告反擊 司法院：不予評論

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播