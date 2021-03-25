放沖天炮趕鳥燒毀紡織工廠 農民被判拘50天

潘姓農民沖天炮趕鳥，導致農田旁工廠起火，消防隊獲報到場滅火。（翻攝資料照）

2021/03/25 19:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕咻～碰！失火了！彰化潘姓農民燃放沖天炮趕鳥，煙火亂竄跑進一旁紡織工廠，引發火災，燒毀工廠倉庫、紡織材料與5輛汽機車，但潘男否認犯罪，認為沖天炮無法遠射到工廠，還指控工廠員工先自燃不良品，再嫁禍於他。彰化地院審理，潘男觸犯失火罪屬實，判處拘役50天，可易科罰金。

判決書指出，潘姓農民（66歲）在社頭鄉湳底一巷內種水稻，去年6月3日一期稻作進入飽滿期，他早上10點開始燃燒沖天炮驅趕鳥類，11點多時，沖天炮飛進農田旁纖維紡織工廠的半露天倉庫，引燃堆放倉庫內特多龍、尼龍紗等原料，火勢接著燒進辦公室，造成冷氣機、飲水機、倉庫鐵皮屋頂燒毀或變形，並波及工廠前的5部汽機車。紡織廠業者跟倉庫所有人怒告潘姓農民。

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潘姓農民坦承有放沖天炮趕鳥，但否認是沖天炮引起火災，他辯稱，沖天炮不可能飛那麼遠，射到工廠內，且一般起火都是從底下燒上去，但工廠內水泥柱上面黑、下面亮晶晶，不可能是鞭炮引起。他還反過來指控業者自行將加工不良品悶燒後堆放，才會引燃火勢，想要嫁禍給他。

彰化地院審理，根據工廠員工證詞指出，火災前1個多小時，就一直踢到碰碰碰燃放沖天炮聲音，因為附近農民習慣放沖天炮嚇鳥，因此不以為意，後來發現辦公室前的半露天倉庫冒煙，趕快通報消防隊。另外，比對附近蒐集沖天炮照片、工廠的監視器錄到的冒煙起火畫面，認定沖天炮確實可以射飛那麼遠，並引發火勢。

法官審酌，潘男並非故意且無前科，判處拘役50日，可易科罰金。但後續他得面對工廠屋主求償93萬元的民事訴訟等。

失火廠房周邊發現多個沖天炮殘骸，認定沖天炮確實可以射飛那麼遠，並引發火勢。（資料照）

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