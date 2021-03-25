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    3/25 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台北

    今晚（3月25日）開獎的第110000072期今彩539頭獎開出1注，由台北市松山區饒河街224號「神旺彩券行」開出。（圖取自台灣彩券官網、本報資料照；本報合成）

    今晚（3月25日）開獎的第110000072期今彩539頭獎開出1注，由台北市松山區饒河街224號「神旺彩券行」開出。（圖取自台灣彩券官網、本報資料照；本報合成）

    2021/03/25 22:32

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月25日）開獎的第110000072期今彩539頭獎開出1注，由台北市松山區饒河街224號「神旺彩券行」開出；第110000024期威力彩、第110000072期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000024期威力彩中獎號碼為「第一區：04、05、12、17、29、32，第二區：07」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共45注中獎，每注可得2萬元；伍獎共307注中獎，每注可得4000元；陸獎共2065注中獎，每注可得800元；柒獎共3806注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬163注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬6803注中獎，每注可得100元；普獎共4萬3197注中獎，每注可得100元。

    第110000024期38樂合彩中獎號碼為「04、05、12、17、29、32」，五合摃龜；四合1注中獎，可得6萬7500元；三合共108注中獎，每注可得5750元；二合共1797注中獎，每注可得750元。

    第110000072期雙贏彩中獎號碼為「04、05、09、10、12、14、15、16、17、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共161注中獎，每注可得500元；肆獎共1642注中獎，每注可得100元。

    第110000072期今彩539中獎號碼為「08、12、22、33、35」頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共6430注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2533注中獎，每注可得50元。

    第110000072期39樂合彩中獎號碼為「08、12、22、33、35」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共180注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7754注中獎，每注可得1125元。

    第110000072期3星彩中獎號碼為「700」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000072期4星彩中獎號碼為「8014」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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