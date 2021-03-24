3/24 今彩539頭獎開出4注 3注獎落基隆同家彩券行

今晚（3月24日）開獎的第110000071期今彩539頭獎開出4注，其中3注由基隆市安樂區基金一路135巷21弄1號底一層之7「金財寶投注站」開出，剩下1注由台中市東勢區豐勢路198號一樓「億萬財投注站」開出。（圖取自台灣彩券官網；本報合成）

2021/03/24 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月24日）開獎的第110000071期今彩539頭獎開出4注，其中3注由基隆市安樂區基金一路135巷21弄1號底一層之7「金財寶投注站」開出，剩下1注由台中市東勢區豐勢路198號一樓「億萬財投注站」開出；第110000071期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000071期雙贏彩中獎號碼為「06、07、09、12、13、14、16、17、18、19、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共194注中獎，每注可得500元；肆獎共1948注中獎，每注可得100元。

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第110000071期今彩539中獎號碼為「03、08、13、23、26」，頭獎4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共369注中獎，每注可得2萬元；參獎共9973注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬738注中獎，每注可得50元。

第110000071期39樂合彩中獎號碼為「03、08、13、23、26」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共702注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5013注中獎，每注可得1125元。

第110000071期3星彩中獎號碼為「206」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000071期4星彩中獎號碼為「8365」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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