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    3/23 大樂透1.38億頭獎1注獨得！獎落高雄

    今晚（3月23日）開獎的第110000033期大樂透，頭獎1注獨得，可得獎金1.38億元，由高雄市路竹區大社路198號「金竹旺彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、本報資料照；本報合成）

    今晚（3月23日）開獎的第110000033期大樂透，頭獎1注獨得，可得獎金1.38億元，由高雄市路竹區大社路198號「金竹旺彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、本報資料照；本報合成）

    2021/03/23 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月23日）開獎的第110000033期大樂透，頭獎1注獨得，可得獎金1.38億元，由高雄市路竹區大社路198號「金竹旺彩券行」開出；第110000070期今彩539、第110000070期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000033期大樂透中獎號碼為「02、15、28、43、45、49，特別號：35」，頭獎1注獨得，可得1億3848萬9883元；貳獎摃龜；參獎共27注中獎，每注可得7萬7101元；肆獎共60注中獎，每注可得2萬2304元；伍獎共1762注中獎，每注可得2000元；陸獎共2260注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2632注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1747注中獎，每注可得400元。

    第110000033期49樂合彩中獎號碼為「02、15、28、43、45、49」，四合摃龜；三合共106注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3483注中獎，每注可得1250元。

    第110000070期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、06、09、12、13、14、15、16、17、18」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共169注中獎，每注可得500元；肆獎共1622注中獎，每注可得100元。

    第110000070期今彩539中獎號碼為「10、14、19、20、35」，頭獎摃龜；貳獎共202注中獎，每注可得2萬元；參獎共7137注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8431注中獎，每注可得50元。

    第110000070期39樂合彩中獎號碼為「10、14、19、20、35」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共316注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬805注中獎，每注可得1125元。

    第110000070期3星彩中獎號碼為「834」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000070期4星彩中獎號碼為「2923」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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