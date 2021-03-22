3/22 今彩539頭獎開5注！獎落桃園、新竹、台中、台南 每注480萬

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/03/22 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今（3月22日）晚間開獎的第110000069期今彩539頭獎開出5注，每注可得480萬元，由桃園市中壢區石頭里延平路555號1樓的「發彩彩券行」、新竹縣芎林鄉文德路31號的「順來發彩券行」、台中市豐原區豐東路331號1樓的「幸福億佰分彩券行」、台中市西屯區福林里福雅路121號1樓的「福雅愛買彩券行」及台南市新營區大宏里三民路54之1號的「億萬富翁彩券行」開出；而第110000023期威力彩及第110000069期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000023期威力彩中獎號碼為「第一區：07、14、27、31、33，36，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共38注中獎，每注可得2萬元；伍獎共262注中獎，每注可得4000元；陸獎共1702注中獎，每注可得800元；柒獎共3012注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6816注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2409注中獎，每注可得100元；普獎共3萬8899注中獎，每注可得100元。

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第110000023期38樂合彩中獎號碼為「07、14、27、31、33，36」。五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共110注中獎，每注可得5750元；二合共1309注中獎，每注可得750元。

第110000069期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、07、10、11、12、14、17、21、22、23」。頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共149注中獎，每注可得500元；肆獎共1868注中獎，每注可得100元。

第110000069期今彩539中獎號碼為「01、11、17、29、34」。頭獎共5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共276注中獎，每注可得2萬元；參獎共7715注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1329注中獎，每注可得50元。

第110000069期39樂合彩中獎號碼為「01、11、17、29、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共313注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬282注中獎，每注可得1125元。

第110000069期3星彩中獎號碼為「923」，正彩共41注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000069期4星彩中獎號碼為「5945」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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