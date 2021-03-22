為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/22 今彩539頭獎開5注！獎落桃園、新竹、台中、台南 每注480萬

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/03/22 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕今（3月22日）晚間開獎的第110000069期今彩539頭獎開出5注，每注可得480萬元，由桃園市中壢區石頭里延平路555號1樓的「發彩彩券行」、新竹縣芎林鄉文德路31號的「順來發彩券行」、台中市豐原區豐東路331號1樓的「幸福億佰分彩券行」、台中市西屯區福林里福雅路121號1樓的「福雅愛買彩券行」及台南市新營區大宏里三民路54之1號的「億萬富翁彩券行」開出；而第110000023期威力彩及第110000069期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000023期威力彩中獎號碼為「第一區：07、14、27、31、33，36，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共38注中獎，每注可得2萬元；伍獎共262注中獎，每注可得4000元；陸獎共1702注中獎，每注可得800元；柒獎共3012注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6816注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2409注中獎，每注可得100元；普獎共3萬8899注中獎，每注可得100元。

    第110000023期38樂合彩中獎號碼為「07、14、27、31、33，36」。五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共110注中獎，每注可得5750元；二合共1309注中獎，每注可得750元。

    第110000069期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、07、10、11、12、14、17、21、22、23」。頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共149注中獎，每注可得500元；肆獎共1868注中獎，每注可得100元。

    第110000069期今彩539中獎號碼為「01、11、17、29、34」。頭獎共5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共276注中獎，每注可得2萬元；參獎共7715注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1329注中獎，每注可得50元。

    第110000069期39樂合彩中獎號碼為「01、11、17、29、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共313注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬282注中獎，每注可得1125元。

    第110000069期3星彩中獎號碼為「923」，正彩共41注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000069期4星彩中獎號碼為「5945」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3/22 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/03/22 20:59

    3/22 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    3/20 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台南
    2021/03/20 22:11

    3/20 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台南
    3/19 今彩539頭獎開出2注！獎落新北、竹縣
    2021/03/19 22:32

    3/19 今彩539頭獎開出2注！獎落新北、竹縣
    3/18 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台北
    2021/03/18 22:12

    3/18 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台北
    社會今日熱門
    獨自健行 雙煞持槍打劫丟包
    2021/03/22 05:30

    獨自健行 雙煞持槍打劫丟包

    彰化／週休2天24件掃墓火警 打火弟兄忙翻了
    2021/03/22 05:30

    彰化／週休2天24件掃墓火警 打火弟兄忙翻了

    爭娘家遺產 女兒差點賠嫁妝
    2021/03/22 05:30

    爭娘家遺產 女兒差點賠嫁妝

    賣病犬 3天暴斃拒賠 萌萌噠被爆 撤照重開
    2021/03/22 05:30

    賣病犬 3天暴斃拒賠 萌萌噠被爆 撤照重開

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播