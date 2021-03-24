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    首頁　>　社會

    蘇花遊覽車撞山壁釀6死 肇事駕駛100萬交保

    游姓司機下午5點20分左右離開宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

    游姓司機下午5點20分左右離開宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

    2021/03/24 16:57

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕騰龍通運遊覽車16日在蘇花公路下坡過彎時，側面自撞山壁，造成6死39傷，肇事的游姓司機今早10點出院到宜蘭地檢署複訊，檢方訊後認為游姓司機涉犯過失致死等罪嫌重大，然尚無羈押之必要，諭令100萬元交保候傳，游姓司機下午5點多交保，5點20分離開地檢署，全程低頭不發一語。

    游姓司機事發後因肋骨骨折，住進羅東博愛醫院，今天上午10點出院，警方依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，10點13分左右抵達，檢方複訊後諭令。

    檢方說，人為還是機械因素，調查過程中不會輕易排除，全案朝過失致死方向偵辦。

    國家運安會主委楊宏智今表示，時速45公里之下，無論如何碰撞，座椅都不應跟車體分離，經調查，發現車體結構有系統性問題，明將發布期中安全通告，建議主管機關召回騰龍所有遊覽車、去年陽明山發生相撞事故的遊覽車公司車輛。

    楊宏智說，目前仍不排除人為疏失，後續還要詳細檢視，包含對駕駛進一步訪談後再交叉比對。

    游姓司機今天離開博愛醫院。（記者林敬倫翻攝）

    游姓司機今天離開博愛醫院。（記者林敬倫翻攝）

    騰龍通運遊覽車16日在蘇花公路下坡過彎時，側面自撞山壁，造成6死39傷，肇事的游姓司機今早到宜蘭地檢署複訊，檢方訊後認為游姓司機涉犯過失致死等罪嫌重大，然尚無羈押之必要，諭令100萬交保候傳。（資料照）

    騰龍通運遊覽車16日在蘇花公路下坡過彎時，側面自撞山壁，造成6死39傷，肇事的游姓司機今早到宜蘭地檢署複訊，檢方訊後認為游姓司機涉犯過失致死等罪嫌重大，然尚無羈押之必要，諭令100萬交保候傳。（資料照）

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