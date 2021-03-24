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    通緝犯偷牌友證件應徵店員 上班1小時捲款12萬落跑

    警方逮捕吳姓通緝犯偷牌友證件應徵店員，上班1小時捲款12萬落跑。（民眾提供）

    警方逮捕吳姓通緝犯偷牌友證件應徵店員，上班1小時捲款12萬落跑。（民眾提供）

    2021/03/24 16:31

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名吳姓竊盜通緝犯偷竊牌友身份證，前往鳳山區1家超商應徵店員，不料上班第一天才1小時，早班店員交接營業所得12萬元，他等無人之際直接捲款「落跑」，還讓超商開天窗無人營業，事隔2小時老闆來店裡，赫見店員不見蹤影，調查監視器才驚覺吳男監守自盜，警方據報展開調查，不到2天埋伏逮人送辦，由於吳男涉及多起案件，且犯行遍佈全台，警方今呼籲被害人出面指認，全案擴大偵辦中。

    警方調查，嫌疑人吳姓男子（30歲）會上網搜尋徵才網站、臉書社團，發現有人應徵店員，會以竊得身分證、持假履歷表，冒名應徵超商、賣場、3C賣場等工作，涉嫌假應徵、真行竊，第一天工作搜刮店內現金，得手後逃逸無蹤，犯罪手法遍佈全台，因竊盜案件被高雄地院通緝中。

    警方表示，吳男利用與友人打牌之際，趁機偷走雲姓牌友的身份證，再持雲男影印身分證和履歷表，到鳳山區經武路1家超商應徵中班店員，沒想到吳男第一天下午3時上班，早班店員交接營業所得12萬元，才上班1小時就「落跑」。

    王姓女店長（40歲）前天向警方報案，警方調閱監視器畫面，發現吳男相當狡猾，犯案後還會變裝，先徒步離開超商，搭計程車到大東捷運站，再搭捷運到高雄火車站，路邊偷竊1部腳踏車，騎乘一段路後，再改為步行到租處，企圖規避查緝。

    不過警方早已掌握吳男行蹤，埋伏熱河街守株待兔，趁吳男返家之際，一擁而上抓人，吳男落網表情錯愕，難以置信警方能夠找到他，身上還背著LV名牌包，但身上現金只剩30元，所得贓款均償還賭債。

    警訊後將吳男依竊盜罪、偽造文書、業務侵占等罪嫌移請高雄地檢署偵辦，文山所呼籲店家應徵員工應以身分證明文件原本或申請良民證確認求職者身分，再留下完整資訊，以避免歹徒有機可乘，確保財產安全。

    警方逮捕吳姓通緝犯偷牌友證件應徵店員，上班1小時捲款12萬落跑。（民眾提供）

    警方逮捕吳姓通緝犯偷牌友證件應徵店員，上班1小時捲款12萬落跑。（民眾提供）

    警方逮捕吳姓通緝犯偷牌友證件應徵店員，上班1小時捲款12萬落跑。（民眾提供）

    警方逮捕吳姓通緝犯偷牌友證件應徵店員，上班1小時捲款12萬落跑。（民眾提供）

    警方逮捕吳姓通緝犯偷牌友證件應徵店員，上班1小時捲款12萬落跑。（民眾提供）

    警方逮捕吳姓通緝犯偷牌友證件應徵店員，上班1小時捲款12萬落跑。（民眾提供）

    吳姓通緝犯落網時，身上背著LV名牌包。（民眾提供）

    吳姓通緝犯落網時，身上背著LV名牌包。（民眾提供）

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