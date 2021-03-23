診所遭恐嚇勒索 醫師分享經驗教大學生正向對決詐騙集團

皮膚科醫師王正坤（左立者）經營的診所集團遭遇網路詐騙勒索，他不姑息還教大學生應正向對決。（圖：王正坤醫師提供）

2021/03/23 20:48

〔記者王俊忠／台南報導〕台南皮膚科醫師王正坤爆料指最近遭到詐騙集團結合酸民寫其診所的負評，擷取酸民負評內容、製造攻擊診所的影片放在Youtube，詐騙集團再聯繫診所指可把負評影片下架，但要索費20萬元；他直指這是恐嚇勒索，據了解已有包括其診所在內的國內逾30家診所遭到類似手法勒索，今年初國內6大醫學會曾發聲明譴責，他打算報警、不姑息這種惡劣犯行。

王正坤指出，新型詐騙與勒索錢財的手法不斷推陳出新，居然把腦筋動到醫美診所身上，國內已有逾30家診所，每家遭勒索20萬元情事，美容外科等6大醫學會已聯合聲明譴責這些詐騙集團，但這事也造成醫美診所人人自危、害怕成為詐騙集團的肥羊。

請繼續往下閱讀...

身兼台灣美容醫療促進協會理事長的王正坤，也是醫美集團負責人，近日他到成功大學上課時、特地向學生講解如何使用資源基礎理論（RBV）來處理這種網路詐財事件，因為他的診所也遭到詐騙集團恐嚇、勒索錢財。

王正坤表示，名氣越大、公司越大的企業或醫美診所常受到網路負評的困擾，因為有些負評是真的、也有些負評是假的。目前詐騙集團的手法是先在每個網路社群搜尋醫美診所的負評，然後找酸民進去帶風向，引誘其他酸民跟進批評，接著擷取酸民的發言內容，製作攻擊該診所的影片，再把影片放到Youtube，最後跟被攻擊的診所聯絡要索費20萬元，才能把影片下架，整個過程環環相扣，形成獨特的詐騙犯罪產業鏈。

王醫師告訴大學生們，未來如在網路上被負評攻擊時，要正向面對，以誠實為最上策、扭轉劣勢，資源基礎觀點（RBV）是公司與個人擁有獨特的資源，有很多正面評價，好的名聲、留下好口碑，累積眾多正向的粉絲與眾多網路資料，讓社會大眾能在網路世界搜尋比較那些資料是真的、那些是假的，當有少數負評出現時，自然有正向的粉絲會主動伸援手、協助澄清。倘若面對的是犯罪集團涉及詐騙、勒索錢財情事，或影片、內容有不實影射時，可向警察、檢察機關報案，交由司法追訴處理，有機會還給醫療業者1個公道。

皮膚科醫師王正坤（見圖）經營的診所集團遭遇網路詐騙勒索，他不姑息還教大學生正向對決。（圖：王正坤醫師提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法