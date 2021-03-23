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    首頁　>　社會

    未遵醫囑撕碎麵包害噎成植物人 照護員判賠557萬

    照護員未把麵包撕碎就給失智男子食用，導致男子噎食成植物人，家人提告求償。（資料照）

    照護員未把麵包撕碎就給失智男子食用，導致男子噎食成植物人，家人提告求償。（資料照）

    2021/03/23 19:55

    〔中央社〕失智的林姓男子就醫時，醫囑餐點須「碎食」，入住才3小時，照護員未把麵包撕碎就給林男食用，導致林男噎食成植物人，家人提告求償，法院判醫院和照護員需賠償共557萬餘元。

    基隆地院判決書指出，林男的兒女主張，黃姓照護員明知父親林男須以「剁（撕）碎飲食」，卻擅自將「未經撕碎的紅豆麵包」放任林男大口進食而未在旁照料，導致林男因噎食引發窒息昏迷，加上醫師和照護員急救不當，林男送醫後成植物人。

    林男家人因而向法院提出醫院、醫師和照護員須賠償林男新台幣507萬餘元，3名子女各100萬元，合計求償807萬餘元。

    被告答辯，林男從入院至噎食昏迷僅時隔3小時，難以判斷他有無吞嚥能力，加上家人誤將麵包交給護理人員，且林男拒絕醫院供應的碎食餐點，黃姓照護員信任家屬攜帶的食物應無疑慮，並考量醫院無提供麵包碎食的往例，才會將未經撕碎的紅豆麵包交給林男食用，且急救過程符合醫療標準程序。

    法官認為，林男既經醫囑必須「碎食」，就算紅豆麵包是家屬提供的鬆軟食品，或醫院尚無供應麵包碎食的往例，黃姓照護員將紅豆麵包交給林男前，只能遵照醫囑先將紅豆麵包撕碎後再讓林男食用，才算善盡協助病患用膳的照護義務。

    另外，法官表示，經函囑衛生福利部醫事審議委員會鑑定後，認定黃姓照護員實施的哈姆立克急救法，及醫師實施的心肺復甦術與醫療常規相符，並無疏失，但黃姓照護員受僱醫院負責照護病患，醫院須負連帶責任。

    法院審理後，判決醫院和黃姓照護員應連帶給付林男407萬餘元和林男的3名子女各50萬元，共計557萬餘元，全案可上訴。

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