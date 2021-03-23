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    入院才3小時卻成植物人 家屬怒告醫院、看護員判賠557萬餘元

    基隆地院近日審結，認定院方及照護員有疏失，判賠家屬及林男共557萬餘元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定院方及照護員有疏失，判賠家屬及林男共557萬餘元。（記者吳昇儒攝）

    2021/03/23 15:51

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子因罹有精神方面疾病，2018年4月6日被送到某神經精神科醫院照顧，且因林男用餐時會狼吞虎嚥，醫囑上特別註明，餐點都需剁（撕）碎飲食。負責照顧的黃姓照護員當日卻未將麵包撕碎就給林男食用，導致他噎食變成植物人，家屬憤而提告。基隆地院近日審結，認定院方及照護員有疏失，判賠家屬及林男共557萬餘元。

    判決書指出，林男女兒向法官表示，將父親送到醫院時，有特別叮囑照護員，必須將食物切碎或撕碎給父親食用，卻沒想到黃男竟直接把整個紅豆麵包交付給父親大口進食，且未在旁悉予照料，害父親因噎食引發窒息昏迷；加上照護員與醫師處理不當，未予即時插管，導致父親送到醫院搶救後，變成植物人。

    林女要求醫院、醫師及照護員須賠償父親200萬元精神慰撫金、3名子女則各賠償100萬元；另父親看護費用300萬、醫療費用7萬6859元，合計求償807萬6859元。

    被告則表示，紅豆麵包是家屬提供，而林男入院到噎食昏迷僅隔3小時，加上林男拒絕醫院午間提供的碎食餐點，在不知患者的吞嚥能力下，照護者信任家屬攜帶物應該無虞，且醫院並無切碎麵包供患者食用前例（因麵包尚屬鬆軟），才會將未撕碎的紅豆麵包給林男食用，應無違反照護義務。

    此外，照護員見林男噎食不適，立刻施予哈姆立克法，請醫師協助搶救，並施作心肺復甦術，予醫療標準程序相符，請法官駁回家屬請求。

    法官認為，照護員得知林男噎食後，予以施救的程序經醫審會鑑定後，認定並無疏失，因此認定黃姓醫師並無疏失；而林男入院前醫囑上已明確註明患者需要提供碎食，但黃姓照護員並未規定協助撕碎，顯有過失。

    家屬計算看護費用及醫療費用均屬合理範圍之內，請求應予准許，而精神慰撫金部分，林男則為100萬，其餘3名子女各為50萬元較為合理，故判處醫院及黃姓照護員須賠償林男407萬6859元、3名子女共150萬元，合計557萬6859元，全案仍可上訴。

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