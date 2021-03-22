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    首頁　>　社會

    認夜店買毒住處呼麻 柯建銘次子獲緩起訴

    海關與調查局去年發現毒郵包，循線追出收件人是柯建銘次子。圖為海關稽查示意圖，非新聞事件照片。（資料照）

    海關與調查局去年發現毒郵包，循線追出收件人是柯建銘次子。圖為海關稽查示意圖，非新聞事件照片。（資料照）

    2021/03/22 09:37

    〔記者陳慰慈／台北報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘的次子柯鈞耀涉自美國郵寄大麻膏來台，台北地檢署原調查，毒包裹是柯鈞耀的表弟林安逸從美國寄給他，考量包裹地址均填上寄收件雙方的真實姓名，認為柯鈞耀若運毒應不會留真實姓名，去年底針對運毒部分將他不起訴，高檢署認為卷證不完備，今年1月命北檢補送資料後，日前駁回再議確定。

    柯鈞耀涉嫌吸毒部分，據悉，柯鈞耀一開始供稱去年初曾在美國施用大麻，直到毛髮驗出二級毒品陽性反應，才坦承去年6月在住處吸食大麻，大麻是在夜店向不知名人士購得，台北地檢署今偵結予以緩起訴處分，緩起訴2年，條件是得自費接受戒癮治療。至於林安逸郵寄毒包裹來台所涉運輸毒品刑責，檢方另案偵辦。

    去年7月，柯鈞耀被查獲涉嫌從美國郵寄2級毒品大麻膏來台，檢方調查，毒郵包的寄、收件人及地址等資訊均為真實，且雙方通聯中，林曾對柯說：「I will sent you a small surprise」（我將寄1個小驚喜給你），柯則回說：「Don’t mess around」（別亂來）；柯鈞耀如涉運毒應會匿名，檢方採信其不知情的說詞，去年12月23日就運毒部分將他不起訴。

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