認夜店買毒住處呼麻 柯建銘次子獲緩起訴

海關與調查局去年發現毒郵包,循線追出收件人是柯建銘次子。圖為海關稽查示意圖,非新聞事件照片。(資料照)

2021/03/22 09:37

〔記者陳慰慈/台北報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘的次子柯鈞耀涉自美國郵寄大麻膏來台,台北地檢署原調查,毒包裹是柯鈞耀的表弟林安逸從美國寄給他,考量包裹地址均填上寄收件雙方的真實姓名,認為柯鈞耀若運毒應不會留真實姓名,去年底針對運毒部分將他不起訴,高檢署認為卷證不完備,今年1月命北檢補送資料後,日前駁回再議確定。

柯鈞耀涉嫌吸毒部分,據悉,柯鈞耀一開始供稱去年初曾在美國施用大麻,直到毛髮驗出二級毒品陽性反應,才坦承去年6月在住處吸食大麻,大麻是在夜店向不知名人士購得,台北地檢署今偵結予以緩起訴處分,緩起訴2年,條件是得自費接受戒癮治療。至於林安逸郵寄毒包裹來台所涉運輸毒品刑責,檢方另案偵辦。

去年7月,柯鈞耀被查獲涉嫌從美國郵寄2級毒品大麻膏來台,檢方調查,毒郵包的寄、收件人及地址等資訊均為真實,且雙方通聯中,林曾對柯說:「I will sent you a small surprise」(我將寄1個小驚喜給你),柯則回說:「Don’t mess around」(別亂來);柯鈞耀如涉運毒應會匿名,檢方採信其不知情的說詞,去年12月23日就運毒部分將他不起訴。

