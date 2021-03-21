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    渣男捲款逃家不養妻兒 還敢掛法院電話！

    渣男捲款逃家不養妻兒，還敢掛法院電話！（記者蔡彰盛攝）

    渣男捲款逃家不養妻兒，還敢掛法院電話！（記者蔡彰盛攝）

    2021/03/21 23:35

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕渣男捲款逃家不養妻兒，還敢掛法院電話！結婚25年的新竹楊姓男子，長年嗜賭還在外追尋女色，讓妻兒背債不說，去年竟一口氣提領勞保退休金還挪用家中存款共100多萬元，隨身帶著百萬現金四處玩樂，妻兒試圖聯絡都被他掛電話，妻子憤而向新竹地院提告休夫，法官要書記官打電話叫楊男出庭，楊男竟照樣掛電話拒接，最後判准離婚。

    何女說，1996年與楊男結婚後育有2名子女，打零工的楊男收入不穩定，平日喜好賭博、玩牌，甚至到有女陪侍的卡拉OK玩、在外結交女友等，常入不敷出，在外欠債，不僅被查封帳戶，遑論提供家用。

    去年9月夫妻簽好離婚協議書，是由楊男提出離婚，並找2名離婚證人，但尚未完成離婚登記程序。幾天後楊男向勞保局領取一次性退休金，有朋友看見楊男隨身攜帶100多萬元現金，四處玩樂，隨即離家出走，妻兒想盡各種方式聯絡，楊男均未回訊，她只好向派出所報案協尋人口，迄今仍無聯絡。

    何女說，夫妻結婚已逾20多年，楊男長久無法調整陋習，欠缺家庭觀念，她決定訴請離婚。

    法官傳楊男兒子出庭作證，他說有電話聯絡父親，有一通父親接起來，他罵父親為何拋家棄子，父親就掛電話，其他電話就不接了，而且父親離家時有挪用家裡一筆錢，父親之前在工地做板模工，他記得父親每月領薪之後，會先把外面債務清掉，剩下的錢才會拿回家，而且還常沒拿回家，在外欠債是因為賭博，小時候父親甚至會帶他去賭博場所。

    更誇張的是，法官要書記官打電話通知楊男庭期時間，楊男接聽電話後居然迅速掛斷，法官因此相信楊男兒子的證詞不是蓋的。

    法官發現，楊男簽好離婚協議書之後，立即申請勞工保險老年一次給付，拿到80萬元，隨即離家出走，不再跟妻兒聯絡，堪認楊男僅願顧及自身生活，對於婚姻關係已無維繫之意，何女於法庭中主張，先生長年未盡家庭照顧責任，家庭內已無需「父親」此一成員。最後法官判准離婚。

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