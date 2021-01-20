老師果凍還沒切小塊先轉頭說話 7歲腦麻童吃下噎到命危送醫

小兒科醫師李伯勳建議小朋友吃果凍，務必把果凍切小塊再讓其食用。（記者陳鳳麗攝）

2021/01/20 17:05

［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣某校7歲身心障礙學生，老師在為其果凍切小塊時因回頭回應問話，該生就把果凍拿過去吃，因本身有吞嚥問題，瞬間噎到而失去呼吸心跳，經現場校護及送佑民醫院急救後，恢復生命徵象。該院小兒科醫師李伯勳表示，小朋友甚至老人在吃果凍或堅果時，在其身旁的人切記要先幫他們把東西切小或切碎後，才能讓他們食用，並叮嚀細嚼慢嚥，並注意其進食狀況。

這名就讀縣內某學校的7歲腦性麻痺身心障礙學生，19日中午參加學校的期末聚餐，由熱心餐廳業者請師生提早圍爐。聚餐最後的甜點是果凍，該名腦麻學生已吃了1個由老師幫他切碎的果凍，因為很喜歡，要求再吃1個，老師也答應幫他再切1個果凍，請他稍等一下。

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據透露，老師才把果凍先切成大塊，還未細切成小塊時，剛好有人找這名老師，老師轉頭回應時，這名腦麻學生即把果凍拿走，且倒進嘴裡。因其本身有吞嚥問題，一下子即噎住，果凍卡在氣管，瞬間失去呼吸心跳。校方火速打119，校護也為該學生進行急救。

消防救護車抵達後，救護人員在車上持續急救，經送草屯鎮佑民醫院，由兒童急診醫護人員接手急救，半小時後終於回復心跳和呼吸。該名小朋友雖搶救回來，但情況仍嚴重，因此轉送彰基醫院繼續診治。

佑民醫院小兒科主治醫師李伯勳表示，小朋友及老人家吃果凍和堅果時，真的要非常小心，其身旁的家人或師長，一定要把果凍切成小塊，堅果也要切碎，再讓他們小口小口地吃，並叮囑其細嚼慢嚥，而小孩或老人在進食時，也要注意觀察，一有狀況馬上處理。

南投縣7歲腦麻生因吃果凍噎到一度失去呼吸心跳，經急救後回復生命徵象，轉送彰基醫院繼續治療。（記者陳鳳麗翻攝）

草屯鎮佑民醫院小兒科醫師李伯勳建議，小朋友和老人吃果凍和堅果，一定要幫其切小切碎，再讓其小口小口地吃。（記者陳鳳麗攝）

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