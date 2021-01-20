為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老師果凍還沒切小塊先轉頭說話 7歲腦麻童吃下噎到命危送醫

    小兒科醫師李伯勳建議小朋友吃果凍，務必把果凍切小塊再讓其食用。（記者陳鳳麗攝）

    小兒科醫師李伯勳建議小朋友吃果凍，務必把果凍切小塊再讓其食用。（記者陳鳳麗攝）

    2021/01/20 17:05

    ［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣某校7歲身心障礙學生，老師在為其果凍切小塊時因回頭回應問話，該生就把果凍拿過去吃，因本身有吞嚥問題，瞬間噎到而失去呼吸心跳，經現場校護及送佑民醫院急救後，恢復生命徵象。該院小兒科醫師李伯勳表示，小朋友甚至老人在吃果凍或堅果時，在其身旁的人切記要先幫他們把東西切小或切碎後，才能讓他們食用，並叮嚀細嚼慢嚥，並注意其進食狀況。

    這名就讀縣內某學校的7歲腦性麻痺身心障礙學生，19日中午參加學校的期末聚餐，由熱心餐廳業者請師生提早圍爐。聚餐最後的甜點是果凍，該名腦麻學生已吃了1個由老師幫他切碎的果凍，因為很喜歡，要求再吃1個，老師也答應幫他再切1個果凍，請他稍等一下。

    據透露，老師才把果凍先切成大塊，還未細切成小塊時，剛好有人找這名老師，老師轉頭回應時，這名腦麻學生即把果凍拿走，且倒進嘴裡。因其本身有吞嚥問題，一下子即噎住，果凍卡在氣管，瞬間失去呼吸心跳。校方火速打119，校護也為該學生進行急救。

    消防救護車抵達後，救護人員在車上持續急救，經送草屯鎮佑民醫院，由兒童急診醫護人員接手急救，半小時後終於回復心跳和呼吸。該名小朋友雖搶救回來，但情況仍嚴重，因此轉送彰基醫院繼續診治。

    佑民醫院小兒科主治醫師李伯勳表示，小朋友及老人家吃果凍和堅果時，真的要非常小心，其身旁的家人或師長，一定要把果凍切成小塊，堅果也要切碎，再讓他們小口小口地吃，並叮囑其細嚼慢嚥，而小孩或老人在進食時，也要注意觀察，一有狀況馬上處理。

    南投縣7歲腦麻生因吃果凍噎到一度失去呼吸心跳，經急救後回復生命徵象，轉送彰基醫院繼續治療。（記者陳鳳麗翻攝）

    南投縣7歲腦麻生因吃果凍噎到一度失去呼吸心跳，經急救後回復生命徵象，轉送彰基醫院繼續治療。（記者陳鳳麗翻攝）

    草屯鎮佑民醫院小兒科醫師李伯勳建議，小朋友和老人吃果凍和堅果，一定要幫其切小切碎，再讓其小口小口地吃。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮佑民醫院小兒科醫師李伯勳建議，小朋友和老人吃果凍和堅果，一定要幫其切小切碎，再讓其小口小口地吃。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嬰幼兒噎到怎麼辦?
    2020/09/16 05:30

    嬰幼兒噎到怎麼辦?
    謠言終結站》網傳「聯合國秘書長提醒救命方法」 查核中心：錯誤！
    2020/08/18 15:11

    謠言終結站》網傳「聯合國秘書長提醒救命方法」 查核中心：錯誤！

    自住買房這樣挑 工法如實呈現最安心
    英國女童吃雞塊噎到 疑口罩殘骸「加料」
    2020/08/06 17:40

    英國女童吃雞塊噎到 疑口罩殘骸「加料」

    林口家樂福Outlet雙商圈【原昕吾境】
    社會今日熱門
    魏應充假釋出監 雙手合十、不發一語匆匆上車離開
    2021/01/19 17:40

    魏應充假釋出監 雙手合十、不發一語匆匆上車離開

    小貨車撞山壁 駕駛卡住出不來
    2021/01/19 17:46

    小貨車撞山壁 駕駛卡住出不來

    疑灌漿管不慎誤觸 台南新市火車站月台2工人觸電
    2021/01/19 17:48

    疑灌漿管不慎誤觸 台南新市火車站月台2工人觸電

    檢方追查洗錢案 傳喚嘉義「博弈大亨」陳盈助兄弟到案
    2021/01/19 19:57

    檢方追查洗錢案 傳喚嘉義「博弈大亨」陳盈助兄弟到案

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播