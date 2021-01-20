恐怖前男友！土地公廟前騎車撞倒她 又從頭頂澆鹽酸

陳姓男子成恐怖情人，搶手機、騎車撞前女友又從頭上淋鹽酸，今被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

2021/01/20 15:08

〔記者余瑞仁／桃園報導〕恐怖情人層出不窮！桃園市50歲陳姓男子與張姓女友分手後，為挽回芳心糾纏不休，雙方去年4月29日相約在中壢區美豐街福德祠談判起口角，陳男涉嫌先搶走張女的手機與車鑰匙，又騎車撞倒張女後上前從頭上淋酸，造成張女全身多處受傷，今天被桃園地檢署依搶奪、強制、傷害罪嫌起訴。

檢方調查，張女與陳男交多往時，雙方於去年3月底分手，但陳男仍想挽回，雙方相約次月29日在土地公廟前談判。當日清晨雙方分別騎機車到場，陳男因要求張女陪同前往他處遭拒，雙方發生口角之際，陳突然動手搶走張女的iPhone11手機及機車鑰匙。

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張女見陳男情緒失控，因機車鑰匙被搶，只好奔往土地公廟門口，但陳男旋即騎機車追上並與張女發生拉扯、阻擋張女離去，並騎車將張女撞倒造成左腳受傷；張女起身再往福德祠側門逃去，不料陳男尾隨而至將她壓制倒地，隨即拿出白色塑膠瓶裝的無煙鹽酸淋灑張女頭部，張女因眼睛紅腫劇痛大呼救命，引來附近民眾上前關切，陳男見狀才騎車逃逸。

案經張女報警提告，檢警調閱監視器影像還原陳男施暴經過，陳男到案坦承上情並返還手機、機車鑰匙，檢察官今天偵結將陳男起訴。

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