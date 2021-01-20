為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    泊車小弟拿甩棍打酒客 高雄美麗華鬧事「被歇業」迄今

    高雄美麗華去年7月、10月分別傳凶殺、鬥毆事件後，被迫歇業迄今。（記者黃良傑翻攝）

    高雄美麗華去年7月、10月分別傳凶殺、鬥毆事件後，被迫歇業迄今。（記者黃良傑翻攝）

    2021/01/20 13:20

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年7月在舞廳門口發生凶殺案，害前高雄市警察局長李永癸倒台的高雄美麗華舞廳，隔不到3個月又因舞廳的泊車小弟與酒客起衝突，拿甩棍打人再登上媒體版面，舞廳「被歇業」迄今，雄檢今也將鬧事的4名酒店幹部和小弟依妨害秩序罪起訴。

    高市知名的美麗華舞廳大門外，去年7月間發生2派酒客鬥毆，李姓男子混戰中遭人刺傷，血流如注，護理科畢業的吳姓舞小姐下班見狀，趕忙幫他止血，但李男最後仍傷重不治；警方帶回6名鬥毆者並追緝林姓兇嫌到案，林因案通緝還謊報假名，最後仍被警方繩之以法，並追出當天集體鬥毆、傷害的嫌犯。

    舞廳發生凶殺案後，引發行政院長蘇貞昌震怒，火速拔除高雄市警察局長李永癸，由當時的刑事局長劉柏良臨危受命南下接任局長，劉柏良到任第一天，就向八大業者喊話，只要有人再鬧事，就會盡一切手段讓舞廳無法開店直到改善為止。

    沒料到，美麗華舞廳重新開業後，又在去年10月發生鬥毆事件，雄檢指出，舞廳的黃姓幹部（49歲）和尚在試用期的陳姓泊車小弟（23歲）等4人，在店內與蘇姓酒客發生爭執後，他們竟拿著甩棍打沿街追打酒客，造成蘇男頭部、右手 、胸、腹等處多處撕裂傷（傷害部分未提告訴）。

    舞廳鬧事又登上新聞版面後，警方也雷歷風行展開行動，派員連續2個禮拜到舞廳門口站崗，舞廳也「被迫」從去10月開始一直歇業迄今，尚未有復業的消息，至於鬧事的黃姓幹部等4人，則被檢方依法提起公訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男客控阿姨「強迫坐檯」還被打破頭 音樂坊4人被逮
    2020/12/02 00:38

    男客控阿姨「強迫坐檯」還被打破頭 音樂坊4人被逮
    少年逛壯圍沙丘被男子襲臀 憤而找兄弟追車痛毆
    2020/11/11 12:47

    少年逛壯圍沙丘被男子襲臀 憤而找兄弟追車痛毆

    健康居家 BRITA乾淨喝水
    最強女友！助陣爭監護權 她抄停車告示牌打趴4壯漢
    2020/11/09 22:39

    最強女友！助陣爭監護權 她抄停車告示牌打趴4壯漢
    進香順序引口角 觀音佛祖面前打成一團
    2020/01/30 20:30

    進香順序引口角 觀音佛祖面前打成一團

    林口家樂福Outlet雙商圈【原昕吾境】
    社會今日熱門
    扯爆！國小操場變成賽車場 屁孩騎機車硬闖校園
    2021/01/19 14:28

    扯爆！國小操場變成賽車場 屁孩騎機車硬闖校園

    警專108年特考班結業 警消行列再添753名新血
    2021/01/19 14:40

    警專108年特考班結業 警消行列再添753名新血

    命大！19歲男子騎機車摔入3米深排水溝 還能打電話求助
    2021/01/19 15:05

    命大！19歲男子騎機車摔入3米深排水溝 還能打電話求助 影片

    國道連環撞！被撞小車翻車阿公沒事 年輕貨車駕駛受傷送醫
    2021/01/19 15:07

    國道連環撞！被撞小車翻車阿公沒事 年輕貨車駕駛受傷送醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播