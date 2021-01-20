泊車小弟拿甩棍打酒客 高雄美麗華鬧事「被歇業」迄今

高雄美麗華去年7月、10月分別傳凶殺、鬥毆事件後，被迫歇業迄今。（記者黃良傑翻攝）

2021/01/20 13:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年7月在舞廳門口發生凶殺案，害前高雄市警察局長李永癸倒台的高雄美麗華舞廳，隔不到3個月又因舞廳的泊車小弟與酒客起衝突，拿甩棍打人再登上媒體版面，舞廳「被歇業」迄今，雄檢今也將鬧事的4名酒店幹部和小弟依妨害秩序罪起訴。

高市知名的美麗華舞廳大門外，去年7月間發生2派酒客鬥毆，李姓男子混戰中遭人刺傷，血流如注，護理科畢業的吳姓舞小姐下班見狀，趕忙幫他止血，但李男最後仍傷重不治；警方帶回6名鬥毆者並追緝林姓兇嫌到案，林因案通緝還謊報假名，最後仍被警方繩之以法，並追出當天集體鬥毆、傷害的嫌犯。

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舞廳發生凶殺案後，引發行政院長蘇貞昌震怒，火速拔除高雄市警察局長李永癸，由當時的刑事局長劉柏良臨危受命南下接任局長，劉柏良到任第一天，就向八大業者喊話，只要有人再鬧事，就會盡一切手段讓舞廳無法開店直到改善為止。

沒料到，美麗華舞廳重新開業後，又在去年10月發生鬥毆事件，雄檢指出，舞廳的黃姓幹部（49歲）和尚在試用期的陳姓泊車小弟（23歲）等4人，在店內與蘇姓酒客發生爭執後，他們竟拿著甩棍打沿街追打酒客，造成蘇男頭部、右手 、胸、腹等處多處撕裂傷（傷害部分未提告訴）。

舞廳鬧事又登上新聞版面後，警方也雷歷風行展開行動，派員連續2個禮拜到舞廳門口站崗，舞廳也「被迫」從去10月開始一直歇業迄今，尚未有復業的消息，至於鬧事的黃姓幹部等4人，則被檢方依法提起公訴。

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