向廠商詐財高達1千多萬 前國小約僱人員判刑8年

新北地院。（資料照）

2021/01/20 12:12

〔記者王定傳／新北報導〕梁姓男子是新北市板橋區某國小約僱人員，並借調至新北市政府教育局教育研究發展中心擔任資訊管理師，但他竟向熟識的廠商詐取顧問費及3C產品，之後又隱瞞離職訊息繼續騙，金額高達1千多萬，新北地院今依違反貪污治罪條例等罪，判處梁男8年徒刑，可上訴。

檢方調查，梁男原本是新北市板橋區某國小約僱人員，並借到至新北市政府教育局教育研究發展中心，擔任資訊管理師，職掌國民中小學電腦教學及網路建置計劃，並負責教育行政系統規劃與開發、教網組運作與經費核銷等業務。

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2011年4月間，梁男因利用承辦「新北市教育局SSO認證系統新增功能」採購案機會，向熟識的科技公司李姓高層佯稱，可協助其公司進入新北市政府教育局軟體服務廠商供應鏈，若提供「創意回饋」、按月給付顧問費，可提供採購案相關資訊，以提高得標機會，致李某陷於錯誤，自2011年9月起，支付8萬元顧問費及價值10萬餘元3C產品。

同年11月，梁男隱瞞離職訊息，持續要求李某給按月給付4至5萬元顧問費，並以「創意回饋」名義，要求支付「3C產品、尾牙費用、高層禮品」，李某因誤認對方是公務員，可提供採購案訊息，受騙支出327萬餘元。

2013年起，梁男虛構標案向李某佯稱，新北市政府教育局有多筆採購案將採限制性招標，但需先交付採購金額百分之5的押標金及履約保證金，再製作不實收據向李某詐取款項高達874萬餘元。

業者後來察覺怪異，向法務部廉政署提出檢舉，梁男坦承大部分行為，但辯稱其中9萬餘元是借款，且已有歸還10餘萬元；檢方調查依違反貪污治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物罪」及刑法「行使偽造公文書罪」、「冒用政府機關或公務員名義詐欺取財罪」起訴梁男。

法院審理時，梁男認罪，其辯護人替他請求說梁男所為雖不可取，但並無前科，因其為中低收入戶，又須扶養6名小孩，因一時經濟壓力犯案，且已坦承犯行，又因本案罹患憂鬱等症狀，於本案遭舉發前即有意和解，請法院予以減刑。

合議庭認為，梁男所為損及公務機關所屬人員廉潔形象，於離職後，仍以承辦電腦採購業務公務員自居，持續詐騙財物將近3年，更以行使偽造公文書方式博取被害人信任而取得支票並兌現，所詐財物累計高達1千餘萬元，犯罪後亦未能與被害人達成調解，不同意減刑。

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