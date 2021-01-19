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    太誇張！夫妻逃票136元被逮 夫竟爆打飛摔台鐵站務員

    一對夫妻昨天搭台鐵從台北到苗栗，被苗栗站人員發現疑似逃票，欲從行李廂房溜走，加以攔阻要求補票136元，不料，對方男子竟對站務人員施暴，將站務人員打傷。（讀者提供）

    一對夫妻昨天搭台鐵從台北到苗栗，被苗栗站人員發現疑似逃票，欲從行李廂房溜走，加以攔阻要求補票136元，不料，對方男子竟對站務人員施暴，將站務人員打傷。（讀者提供）

    2021/01/19 19:41

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕一對夫妻昨天搭台鐵從台北到苗栗，被苗栗站人員發現疑似逃票，欲從行李廂房溜走，加以攔阻要求補票136元，不料，對方男子竟對站務人員施暴，將站務人員打傷，讓一旁旅客直呼誇張。台鐵表示，遭攻擊的為李姓站務佐，當下已向台中分局苗栗派出所報案提告傷害，由警方偵辦中。

    讀者狄小姐爆料稱，昨天一對夫妻搭台鐵到苗栗站欲從行李房溜走逃票，遭台鐵員工發現阻擋，旅客之後拒補票更打算強行出站，遭一名站務員阻擋，未料旅客為了逃票136元卻失控爆打站務員甚至將其飛摔在地，前後約有4到5分鐘，只見站務員全程忍耐沒還手。

    狄小姐並指出，更離譜的是，台鐵苗栗鐵路警察在旁邊那位旅客還能繼續毆打站員，鐵路警察的「保護機制」在哪？

    對此，鐵路警察台中分局苗栗派出所表示，員警接獲站方通報即派員前往處理，員警到場時，該名旅客並未對站務人員動粗，而該名站務人員隨後也持驗傷單向派出所報案提告傷害。

    台鐵表示，昨晚一對夫妻旅客搭乘141次自強號苗栗下車，欲從行李房出去，被李姓站務佐看見，告知旅客行李房並非出口，請對方從出口出站，旅客聽完便往第1月台走去，李姓站務佐基於安全維護，上前去詢問，對方回應要搭到南勢，值班站長遂請2人出示車票，發現2人車票是「桃園-苗栗」的區間車車票，遂要求補票，但對方疑似想硬闖，被李姓站務佐攔阻。

    台鐵表示，李姓站務佐遭對方男子徒手攻擊，致左側眼瞼及眼周圍有鈍傷、左側耳鈍傷、頸部挫傷、右側大腿挫傷，當下已向台中分局苗栗派出所報案提告傷害，由警方偵辦中。

    一對夫妻昨天搭台鐵從台北到苗栗，被苗栗站人員發現疑似逃票，欲從行李廂房溜走，加以攔阻要求補票136元，不料，對方男子竟對站務人員施暴，將站務人員打傷。（讀者提供）

    一對夫妻昨天搭台鐵從台北到苗栗，被苗栗站人員發現疑似逃票，欲從行李廂房溜走，加以攔阻要求補票136元，不料，對方男子竟對站務人員施暴，將站務人員打傷。（讀者提供）

    一對夫妻昨天搭台鐵從台北到苗栗，被苗栗站人員發現疑似逃票，欲從行李廂房溜走，加以攔阻要求補票136元，不料，對方男子竟對站務人員施暴，將站務人員打傷。（讀者提供）

    一對夫妻昨天搭台鐵從台北到苗栗，被苗栗站人員發現疑似逃票，欲從行李廂房溜走，加以攔阻要求補票136元，不料，對方男子竟對站務人員施暴，將站務人員打傷。（讀者提供）

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