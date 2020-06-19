中壢搭到楊梅買半票 男省7元遇「最硬列車長」代價慘

中壢搭到楊梅買半票，男子省7元被法院判拘役5天。（記者鄭淑婷攝）

2020-06-19 23:46:10

［記者鄭淑婷／桃園報導］江姓男子去年4月間從中壢火車站搭車到楊梅站，他不符資格卻購買半票搭車，抵達楊梅站時遇運務段汪姓副站長查票，隨後被依詐欺得利罪告發，桃園地院法官日前審結判處江男拘役5天，若易科罰金以每日1000元折算，換算江男買半票省7元，卻得付出5000元代價。

台鐵針對兒童、年滿65歲以上老人及領有身心障礙證明者，提供兒童票、敬老票或愛心票等半票優惠，而江男並不具這些資格，去年4月14日他利用中壢火車站自動售票機，購買中壢到楊梅半票一張，搭乘區間車抵達楊梅站時，遇到汪姓副站長查票；汪姓副站長曾被稱為「最硬列車長」，他查票素來嚴格、鐵面無私，不是補票就可過關，已有多名旅客因未依資格購票被告發詐欺，江男被抓包後同樣被法辦。

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江男一開始辯稱，有家人是負責鐵路維修的員工，認為自己可以因此買半票，後又稱自己罹有身心障礙，只是還沒去申請手冊，最後改口坦承知道自己不符半票資格，但買票時沒有想太多。

法官認為江男未依資格買票行為明確，中壢到楊梅區間車全票為15元，江男購買半票8元搭車，總計詐得的利益為7元，且至今尚未向楊梅火車站補繳，審結依詐欺得利罪判處拘役5天。

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