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    警專108年特考班結業 警消行列再添753名新血

    內政部長徐國勇頒發各教授班結業成績第一名獎狀予多位優秀學員。（記者姚岳宏翻攝）

    內政部長徐國勇頒發各教授班結業成績第一名獎狀予多位優秀學員。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/01/19 14:40

    〔記者姚岳宏／台北報導〕警專108年特考班753名學員經過12個月的嚴格訓練，今天舉行結業典禮，由內政部長徐國勇主持，並頒發各教授班結業成績第一名獎狀予多位優秀學員，警政署副署長劉柏良、消防署副署長蕭煥章皆出席表達最誠摯的祝福。

    警專指出，108年特考班結業學員共753人，包括行政警察人員280人、消防警察人員473人，每位學員均經過考試院辦理的國家考試及格，由內政部委請警專辦理訓練，在通過12個月嚴格的教育訓練後，將分發至各警察、消防機關，再進行為期6個月的實務訓練，以期成為適格的警消人員。

    徐國勇除恭喜所有學員順利完成訓練，步入一段新的人生旅程，也感謝警專所有的師長、隊職官以及行政團隊的努力付出，並勉勵結業學員全力以赴、安全第一，勇於挑戰自己，實現自己的選擇，不斷精益求精，同時也要信任夥伴、尊重團隊，在溝通中相互傾聽，真誠相待。

    最後徐國勇也表示，在基層的照護與福利上，政府將會持續努力，未來仍會繼續檢討改進各項作為，重視所有警消同仁的意見表達，致力於內部溝通，凝聚更大的團結，期盼所有結業學員都能在職場中全力以赴，為台灣人民的安全盡一份心力。

    警專108年特考班結業，警消行列再添753名新血。（記者姚岳宏翻攝）

    警專108年特考班結業，警消行列再添753名新血。（記者姚岳宏翻攝）

    警專108年特考班今結業，警專校長鍾國文（前）鼓勵新血進入下一階段的人生旅途為民服務。（記者姚岳宏翻攝）

    警專108年特考班今結業，警專校長鍾國文（前）鼓勵新血進入下一階段的人生旅途為民服務。（記者姚岳宏翻攝）

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