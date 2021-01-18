即刻救援！ 人民保母飛車30公里搶救浴血孕婦

彰化警方即刻救援，警車鳴笛開道，緊急護送浴血孕婦到醫院急救。（記者陳冠備翻攝）

2021/01/18 19:54

［記者陳冠備／彰化報導］南投縣林姓孕婦懷孕3個月，日前到彰化縣田中鎮遊玩時突然喊肚子疼，接著下體開始出血，當時剛好經過田中派出所，家屬趕緊下車跟員警求援，警方立即出動警車，已時速近百公里鳴笛開道，在18分鐘內救將林女載往30公里外的醫院急救，遺憾的是，林女又嚴重出血，導致小產，胎中小生命未能保住，不過事後林女身體並無大礙，也感謝警察當時協助。

本月12日，林女與老公開車到田中鎮玩，並準備接在當地服兵役的弟弟返家，返回途中時，林女卻喊肚子疼，下體還流出大量鮮血，車上眾人驚慌，想在當地找醫院，又人生地不熟，不斷亂繞，最後停在田中派出所前，林弟見到救星，趕緊找員警幫忙

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警方表示，當時負責員警楊榮隆、徐明暉發現孕婦出血嚴重，認為情況緊急，先詢問是否先在附近醫院就診，但家屬認為地方醫院恐難以救治，因此當機立斷，選擇將出血孕婦送到最近的大型醫療機構南投縣竹山秀傳醫院急救，經聯絡確認後，兩員警立即駕駛巡邏車，開啟警示燈及警報器示警，幫忙開道飛馳前往醫院，原本30公里30分鐘的路程，僅用18分鐘就趕到。

徐明暉表示，林女經搶救後，母子均安，當時家屬也感謝警方及時伸出援手，但遺憾的是，事後他再致電關心，得知林女就醫後檢查無礙，當天就返家休息，結果又發生疼痛嚴重出血，再緊急送醫時，已來不及搶救肚中小生命。

林女下體疼痛出血，其家屬駕車（左上紅車）發現派出所，立即下車向警察求援。（記者陳冠備翻攝）

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