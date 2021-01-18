幽靈船出沒？無名無人貨輪漂至西吉擱淺 海巡戒護防漏油

澎湖海巡隊警艇現場戒護，防止漏油事件發生。（澎湖海巡隊提供）

2021/01/18 18:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島海域發現一艘無船名貨輪擱淺，船上竟空無一人？澎湖海巡隊接獲通報後，立即派出艦艇趕往馳援，由於現場及西吉嶼無人島上都未發現人影，因此海巡艦艇現場戒護，防止油汙外洩，並持續監控貨輪動靜。

海巡署第八海巡隊調查指出，今日上午10時20分接獲第十三巡防區指揮部轉東吉安檢所通報，在西吉嶼北方岸際發現貨輪擱淺，請求派艇前往協處。擔心貨輪擱淺岸際恐釀成重大油污染事件，海巡署統合第十三巡防區指揮部所轄第八澎湖海巡隊及第七岸巡隊，成立緊急應變中心，另聯絡空勤總隊及澎湖縣政府環保局協處。

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另外海巡隊指派線上10061巡防艇、高雄艦及增派10066巡防艇提前入勤前往查處，合計動員1艦2艇，經澎湖海巡隊巡防艇及直升機查看，發現貨輪擱淺於西吉北岸際，船上及西吉嶼上尚未發現相關人員，現場無油汙外洩狀況，海巡艇使用無線電及廣播器聯絡未獲回應，將在現場持續戒護，後續待海象平緩之後，將嘗試登船了解狀況。

海巡署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡署將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

西吉嶼外海擱淺的無船名貨輪，空拍圖顯示空無一人。（澎湖海巡隊提供）

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