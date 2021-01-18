「百官行述」20名法官中槍 擬追回6法官司法獎章

司法院召開記者會公布法官違失調查報告。（記者陳慰慈攝）

2021/01/18 12:10

〔記者陳慰慈／台北報導〕司法院調查佳和實業董事長翁茂鍾與法官不當交往，接受翁宴飲招待及餽贈衣物、營養品，司法院認定20名法官有違失行為，另擬追回前最高行政法院院長林奇福、前最高法院法官吳雄銘、最高法院優遇法官謝家鶴、前高等法院法官尤豐彥、林金村、司法院優遇大法官蔡清遊，代表司法最高榮譽的「一等司法獎章」及追繳獎勵金，但仍需經人事審議委員會與司法獎章委員會決議是否撤銷與追回。

20名有違失之嫌法官包括：現任最高法院法官陳世淙、台北高等行政法院法官鄭小康、懲戒法院法官洪佳濱、台北高等行政法院法官陳金圍、台南地院法官朱中和5人，以及司法院優遇大法官蔡清遊、最高法院優遇庭長謝家鶴；退休法官有，前最高行政法院院長林奇福、前最高法院法官顏南全、洪昌宏、吳雄銘、花滿堂、劉介民、前高等法院法官尤豐彥、林金村、前高等法院台南分院法官曾平杉、陳義仲、黃崑宗、前高等法院台中分院法官胡景彬、前台南地院法官蘇義洲等13人。

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其中，林奇福、顏南全、吳雄銘、蘇義洲、曾平杉、陳義仲、林金村等7人因違失情形重大，有懲戒必要，司法院將向人事審議委員會提案，由人審會決議是否移送監察院調查。

另13人均非翁茂鍾與其涉訟案件承審法官，雖與翁有不當往來，但次數並不頻繁，無司法懲戒必要但有行政懲處必要，但已逾行政懲處行使期間。

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