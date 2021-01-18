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    心寒！寒夜冷眼看中風老婦跌傷後不治 外籍看護涉過失致死

    12日寒流來襲，苗栗縣一名外籍看護涉嫌坐看74歲中風老婦半夜起床小解跌倒撞傷，卻未及時通報家屬，老婦卻因顱內出血搶救多日後不治身亡。（記者蔡政岷翻攝）

    12日寒流來襲，苗栗縣一名外籍看護涉嫌坐看74歲中風老婦半夜起床小解跌倒撞傷，卻未及時通報家屬，老婦卻因顱內出血搶救多日後不治身亡。（記者蔡政岷翻攝）

    2021/01/18 00:32

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮胡姓人家聘請43歲印尼籍看護「蜜蜜」照顧曾經中風的74歲老母親，12日寒流來襲當天，胡婦半夜1點多想起床小解，但因中風無力不慎從床上滑到地面上後腦撞到床沿，但與老母親同住的「蜜蜜」卻未緊急通報家屬，甚至回床睡覺，等到家屬發現時，老婦已傷勢嚴重，搶救多日後不治。檢方昨天相驗後，認為「蜜蜜」涉過失致死罪以1萬元交保並限制住居、出境。

    事發後，由於平日胡婦早上6、7點就會起床，但家屬前往察看，「蜜蜜」還告知家屬因胡婦一夜不睡所以睡比較晚，直到上午9點多，家屬再度前往要喚醒胡婦，才發現胡婦臉色蒼白、意識不清。送醫後，醫生指出胡婦顱內出血嚴重，應該是外力造成。

    家屬事後調閱監視器後發現，當時胡婦半夜欲起床小解，但不慎滑倒在地面上，之後多次呼喚「蜜蜜」，但「蜜蜜」無動於衷，過程中胡婦在地面打轉30幾分鐘無力爬起，但「蜜蜜」還說「你不是中風而已，為什麼起不來啊」，也不伸手協助胡婦。

    胡婦因要小解，在地面上掙扎許久後終於到了房門邊，之後「蜜蜜」見狀才把胡婦帶到廁所後扶回床上。

    家屬控訴，當時胡婦已經受傷，無力起身，但「蜜蜜」卻一直冷眼旁觀，胡婦多次要看護協助扶起身，「蜜蜜」卻置之不理。

    其中冷血一幕，竟然是寒流來襲，「蜜蜜」自己蓋著棉被保暖，而胡婦向「蜜蜜」反映後，「蜜蜜」只遞給胡婦衣服後便繼續躲在被窩，過程全被錄下。

    不過，「蜜蜜」面對家屬詢問一直推說不知情，連面對警方訊問時仍推託其詞，讓家屬相當不滿。

    仲介公司向家屬表示願意盡力協助，但家屬目前相當悲傷，尚未與仲介公司接洽，只希望不會再出現類似案例。

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