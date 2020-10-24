「抱著阿嬤時，感受到被母親抱著的溫馨感覺」 外籍看護工訴真情

台東縣長饒慶鈴（後排左2）表揚外籍看護工。（記者黃明堂翻攝）

2020/10/24 14:37

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府為鼓勵表現優良的移工及建立和諧勞雇關係，今天舉辦表揚大會，共有40名優秀外籍勞工獲獎，縣長饒慶鈴希望透過這個活動，促進移工與雇主勞資和諧關係，也讓縣民用更多的愛和尊重來面對這多元的社會。

台東縣府為鼓勵表現優良的移工及建立和諧勞雇關係，今天舉辦表揚大會。（記者黃明堂翻攝）

台東縣約有2058名移工，有廠工、漁工、家庭看護工等，此次獲獎的優秀外籍勞工共計有40名，包含家庭看護工25名、製造及營造工5名、海洋漁撈工5名、機構看護工5名。都有努力為這片土地付出的故事。

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社會處指出，看護工阿妮來台工作11年，照顧長期臥床，需要餵食、拍痰、抽痰、換尿布且無法一覺到天亮的阿嬤。雇主曾問阿妮說「照顧我的母親的動力來源？」阿妮回答：「印尼家庭有9個兄弟姊妹需要照顧，所以要認真在台灣工作。印尼家中小孩多，所以被母親擁抱在懷裡是多麼奢侈的事，當我抱著阿嬤時，感受到被母親抱著的溫馨感覺」，雇主說：「阿嬤在阿妮細心照護下，從未有褥瘡或受傷的情況，阿妮經年如一日毫無怨言，令人敬佩。」

照顧阿公將近10年來自菲律賓的Joaymah，從阿公90多歲照顧到現在104歲了，每天陪阿公做健身操或到戶外散步，甚至偶爾會陪著阿公到麥當勞吃漢堡、冰淇淋，增添生活樂趣。她知道阿公喜歡NKK的日本歌唱節目，會陪著阿公看電視，還會逗趣搞笑的唱熟悉的日本歌曲逗阿公開心。Joaymah就像家人般用心的照護高齡104歲的阿公，讓阿公還能開心的吃，開心的唱著歌。

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