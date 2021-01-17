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    4歲男童含食不吞遭狠打亡 父母都被判罰

    4歲男童嘴巴含食不吞慘遭狠打，曾打兒的父母都被判罰。（資料照）

    4歲男童嘴巴含食不吞慘遭狠打，曾打兒的父母都被判罰。（資料照）

    2021/01/17 18:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕因4歲兒沒聽話把含在嘴巴的食物吞下去，洪姓夫妻被控持藤條體罰，導致兒子橫紋肌溶解症，最後腎衰竭送醫不治，洪男坦承持藤條打兒子，洪妻劉女辯稱用「愛的小手」打，一審考量劉女有憂鬱症減刑，依致人於死罪判她4年2月，洪男傷害罪判4月，得易科罰金，上訴二審改判洪男1年，仍可上訴。

    判決書指出，被告洪男和劉女婚後育有兩子，2018年間，洪男懷疑4歲的幼兒拿走電視遙控器，卻說謊不承認，怒舉藤條體罰，造成幼兒手臂、臀部、小腿等處瘀傷，一審原以一案判洪4月，二審認定被告於案發當年的1月間，也曾經毆打過被害人，改依2個傷害罪追加判刑1年。

    據調查，同年4月間，幼兒吃晚餐時把食物含在嘴巴沒吞下去，勸說不聽，引發生母劉女不悅，以違反母子「約定」，才怒持藤條敎訓，因兒子閃避才不慎打到被害人頭部，因被害人身體多處擦挫傷、瘀傷，疑出現橫紋肌溶解症狀，直到突然休克，緊急送醫搶救仍告不治。

    法醫報告出爐，指幼童左右小腿後側皮下軟組織大面積出血，出現橫紋肌溶解症，釋出已達致死量的肌球蛋白，造成急性腎小管壞死，劉女表示，相夫教子壓力太大，導致嚴重憂鬱、焦慮，曾經就醫但未沒改善。

    一審認為年僅4歲男童無法理解「約定」，指出其只是大人單方的管束，二審認為父母一味對孩子不從己意，就以體罰責打解決，追加判處洪父1年徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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