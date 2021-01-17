為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    熱炒店衝突差點被尾牙酒瓶砸到？ 高大成：誤會一場

    知名法醫高大成先前才歡度70歲生日。（記者許國楨翻攝）

    知名法醫高大成先前才歡度70歲生日。（記者許國楨翻攝）

    2021/01/17 12:17

    〔記者許國楨／台中報導〕有媒體今天指稱，知名法醫高大成15日晚間在中市一家熱炒店聚餐時，與他桌客人起糾紛還洐生全武行，當天與高一起的同行友人說，是對方酒後挑釁，先推高法醫又拿酒瓶作勢要砸他，一行人才趕緊隔開，並未發生肢體衝突，高大成今天則說，誤會一場，不願追究，也希望媒體勿刻意渲染。

    據了解，本案發生在本月15日，當晚7點有一家公司在北屯區文心路上該家熱炒店辦尾牙聚餐，因人數高達30多人，店家提供內有2張大桌子的包廂，並事先言明9點多還有其客人訂桌，屆時希望能讓一桌出來，一直到近10時許，法醫高大成一行10多人抵達熱炒店，由店家清出包廂中其他一桌讓高等人入座，可能引起另桌已有酒意客人不滿。

    為此有媒體今天報導稱，高一方涉嫌將對方拉出店外，甚至有人朝對方一名男子呼巴掌、抓頭髮、罰站，造成男子臉頰流血一事；高的友人今天還原事發經過說，「當天因包廂內有人抽菸，我們還互相勸說不要在包廂抽菸，否則其他人聞到菸味不舒服」，此時隔壁桌聽到此對話碎念稱，「包廂原本就不能抽菸」、「是我們讓位給你們的」等已有挑釁意味的言詞。

    接下來等到高法醫起身要上廁所時，對方突然有人衝過來朝高背後推了一把，還掄起酒瓶作勢要砸高，當場被高一方友人隔開勸阻，對方此時才離開熱炒店，過程中並未互相叫囂或肢體衝突，也無人受傷；高大成今天也說，每個月固定與醫界朋友聚餐聯繫感情，至今已30多年，不曾與其他桌客人發生衝突，將此事定調為誤會一場，不願再追究。

    轄區第五分局文昌派出所則說，當晚接獲民眾報案指該家熱炒店有糾紛，立即啟動快打警力趕抵時，當時店外只有高的十多名友人在場，對方已離開，但經檢視並詢問店家及在場其他客人，現場無鬥毆情形，也沒有人受傷被救護車送醫，加上傷害罪是告訴乃論也尚未接獲被害人報案，將進一步過濾監視器釐清，一旦涉及不法將依法究辦。

    傳出糾紛的熱炒店。（記者許國楨攝）

    傳出糾紛的熱炒店。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男上完廁所突遭比中指 北市知名鵝肉店大亂鬥8人送辦
    2021/01/16 11:01

    男上完廁所突遭比中指 北市知名鵝肉店大亂鬥8人送辦
    中壢街頭大亂鬥釀1命 3嫌被求處無期徒刑
    2021/01/15 12:27

    中壢街頭大亂鬥釀1命 3嫌被求處無期徒刑

    百變肉品專家 寓教於樂的斜槓人生
    40天只喝水？中橫失蹤男奇蹟存活 高大成：「山泉水」是關鍵
    2020/12/17 22:09

    40天只喝水？中橫失蹤男奇蹟存活 高大成：「山泉水」是關鍵
    桶屍案》強酸淋屍超殘忍 高大成曝凶嫌灌水泥滅跡目的
    2020/11/23 20:13

    桶屍案》強酸淋屍超殘忍 高大成曝凶嫌灌水泥滅跡目的
    社會今日熱門
    1歲女嬰搶救無效不治 高雄大火共奪走4命
    2021/01/16 19:01

    1歲女嬰搶救無效不治 高雄大火共奪走4命

    37歲跑輸55歲 資深巡佐狂追300公尺逮詐騙車手
    2021/01/16 13:10

    37歲跑輸55歲 資深巡佐狂追300公尺逮詐騙車手

    宜縣消防局去年受贈14輛車 價值達2758萬
    2021/01/16 13:25

    宜縣消防局去年受贈14輛車 價值達2758萬

    方仰寧今正式接任南市警察局長 昨總統維安勤務已現身
    2021/01/16 13:16

    方仰寧今正式接任南市警察局長 昨總統維安勤務已現身

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播