熱炒店衝突差點被尾牙酒瓶砸到？ 高大成：誤會一場

知名法醫高大成先前才歡度70歲生日。（記者許國楨翻攝）

2021/01/17 12:17

〔記者許國楨／台中報導〕有媒體今天指稱，知名法醫高大成15日晚間在中市一家熱炒店聚餐時，與他桌客人起糾紛還洐生全武行，當天與高一起的同行友人說，是對方酒後挑釁，先推高法醫又拿酒瓶作勢要砸他，一行人才趕緊隔開，並未發生肢體衝突，高大成今天則說，誤會一場，不願追究，也希望媒體勿刻意渲染。

據了解，本案發生在本月15日，當晚7點有一家公司在北屯區文心路上該家熱炒店辦尾牙聚餐，因人數高達30多人，店家提供內有2張大桌子的包廂，並事先言明9點多還有其客人訂桌，屆時希望能讓一桌出來，一直到近10時許，法醫高大成一行10多人抵達熱炒店，由店家清出包廂中其他一桌讓高等人入座，可能引起另桌已有酒意客人不滿。

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為此有媒體今天報導稱，高一方涉嫌將對方拉出店外，甚至有人朝對方一名男子呼巴掌、抓頭髮、罰站，造成男子臉頰流血一事；高的友人今天還原事發經過說，「當天因包廂內有人抽菸，我們還互相勸說不要在包廂抽菸，否則其他人聞到菸味不舒服」，此時隔壁桌聽到此對話碎念稱，「包廂原本就不能抽菸」、「是我們讓位給你們的」等已有挑釁意味的言詞。

接下來等到高法醫起身要上廁所時，對方突然有人衝過來朝高背後推了一把，還掄起酒瓶作勢要砸高，當場被高一方友人隔開勸阻，對方此時才離開熱炒店，過程中並未互相叫囂或肢體衝突，也無人受傷；高大成今天也說，每個月固定與醫界朋友聚餐聯繫感情，至今已30多年，不曾與其他桌客人發生衝突，將此事定調為誤會一場，不願再追究。

轄區第五分局文昌派出所則說，當晚接獲民眾報案指該家熱炒店有糾紛，立即啟動快打警力趕抵時，當時店外只有高的十多名友人在場，對方已離開，但經檢視並詢問店家及在場其他客人，現場無鬥毆情形，也沒有人受傷被救護車送醫，加上傷害罪是告訴乃論也尚未接獲被害人報案，將進一步過濾監視器釐清，一旦涉及不法將依法究辦。

傳出糾紛的熱炒店。（記者許國楨攝）

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