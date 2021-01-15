中壢街頭大亂鬥釀1命 3嫌被求處無期徒刑

桃園市中壢區去年9月9日深夜發生一起街頭鬥毆，溫男當場倒地頭破血流，送醫後宣告不治。（資料照）

2021/01/15 12:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市中壢區去年9月9日深夜發生一起街頭鬥毆，幫友人助陣談判的36歲溫姓男子，遭人持彈簧刀刺中肺部、心臟身亡，警方逮捕涉案的16歲曾姓少年及21歲趙姓、18歲黃姓、19歲王姓、23歲王姓、27歲邱姓男子到案，桃園地檢署檢察官近日依殺人罪起訴趙男等5人，審酌5人在街頭群聚鬥毆，對社會治安造成鉅大危害，建請法院對趙、黃、邱男從重量處無期徒刑，2名王姓男子求處15年徒刑，以示懲儆；曾少則由少年法庭審理中。

全案起因於曾少與林姓男子有債務糾紛，去年9月9日深夜，雙方約在中壢區大同路1間服飾店前談判，曾少這方找來趙男等人助陣，林男則邀集溫、江等人前往，雙方一到場就打起來，曾少等人分持彈簧刀、球棒、安全帽、花盆、路邊旗座行兇，溫、江2人遭痛毆倒地，溫男還遭人刺中肺部、心臟，送醫急救後宣告不治，江男頭部、臉部多處挫傷，鼻骨骨折、出血。

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現場目擊者說，當時有20多人大亂鬥，毆打溫、江時曾叫囂「要讓他死」；警方獲報後陸續逮捕涉案人士，依妨害秩序、殺人、殺人未遂等罪嫌送辦，經查持彈簧刀者是趙男，近日檢方從重依殺人罪起訴趙男等5人，並建請法院對趙、黃、邱男從重量處無期徒刑，2名王姓男子求處15年徒刑。

曾少涉案部分由少年法庭審理，另2名曾少同夥賴姓、蔡姓男子也被查出涉案，檢方另行簽分偵辦。

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