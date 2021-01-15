竹縣2男3女劫囚案 檢起訴5人建請從重量刑

陳女（中）夥同共犯將籍男（右）從醫院前劫走。（記者蔡彰盛翻攝）

2021/01/15 16:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕震驚各界的新竹縣2男3女劫囚案，新竹檢方今天偵結起訴，檢方查出主角籍斯瀚在派出所竟有機會與共犯4人商議脫逃計畫，甚至拿折疊刀自殘，製造機會就醫然後成功劫囚，檢方審酌5人藐視國家警務威信及司法權運作，以強暴方式壓制執勤警員使籍男脫逃、隱蔽，踐踏公權力，建請法院依法從重量刑。

檢警調查，籍斯瀚前因案經法院判決有期徒刑確定，因未到案接受執行，檢方於去年12月4日發布通緝，經新竹縣警局竹北分局豐田派出所警員於去年12月8日晚間逮捕緝獲，彭男、曾女、陳女分別至豐田派出所與籍男見面及以LINE電話聯絡之方式，互為謀議脫逃及接應方式。

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籍男隔天中午持摺疊刀作勢自殘滋事，經警制止後，佯裝身體不適，劉姓與黎姓警員呼叫消防局救護車隨同戒護至東元綜合醫院急診室就醫，陳女旋駕駛A車，彭男、曾女駕駛B車、李女駕駛C車尾隨，當天下午3點籍男、彭男在東元綜合醫院急診室門口外，乘僅劉員1人戒護、黎員在前方停車之巡邏車上等候，又疏未對籍男上手銬，彭男徒手將劉員壓制、使其一時無法抗拒，籍男旋打開A車副駕駛座車門，逃入陳女接應駕駛之A車，A車向前駛離，曾女駕駛B車跟隨在後，彭男則坐上李女接應駕駛之C車逃離現場，使籍男得以順利脫逃。

曾女事後在某處，駕駛B車搭載籍男至新北市鶯歌區某處所躲藏，其他3人亦前往會合，彭男並以砂輪機協助籍男切斷脫離其腳鐐，嗣後其等接續到桃園市、新北市、基隆市某處所四處躲藏，藉以使籍男隱蔽。

去年12月10日下午1點40分，彭男駕車搭載籍男、陳女及曾女外出，在基隆市七堵市區遇警盤查欲逃逸，並衝撞警車，經警開槍制伏後緊急拘提逮捕。

檢方認為籍男涉犯強暴脫逃罪嫌；彭男、曾女涉犯強暴便利脫逃罪嫌、使依法逮捕之脫逃人隱避罪嫌；陳女、李女涉犯強暴便利脫逃罪嫌。

檢方審酌被告5人藐視國家警務威信及司法權運作，以強暴方式壓制執勤警員使籍男脫逃，逞一時之劣，彭男及曾女還積極張羅使籍男隱蔽，以躲避警力追捕及踐踏公權力，籍男、陳女與曾女犯後均不知反省悔悟，建請院方從重量刑，以示懲儆。

此外豐田派出所2名警員涉過失致脫逃罪嫌，則由檢方另案偵辦中。

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