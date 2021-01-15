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    與女友論及婚嫁 卻染指她13歲女兒色喊「要讓妳懷孕」

    林男論及婚嫁女友的13歲女兒到他房間看電視時，林男對少女步步進逼、發生性行為，被法院判刑3年8月。（記者鄭淑婷攝）

    林男論及婚嫁女友的13歲女兒到他房間看電視時，林男對少女步步進逼、發生性行為，被法院判刑3年8月。（記者鄭淑婷攝）

    2021/01/15 15:36

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市林姓男子與交往3、4年的女友已論及婚嫁，2018年9月中秋節連假，女友帶其13歲、有身心障礙的女兒北上度假，林男卻趁少女到他房間看電視時，對少女步步進逼、發生性行為，過程中不但說「要讓妳懷孕」，甚至以「老婆」相稱，完事後提醒「不可以跟媽媽講」，直到少女與媽媽友人聊天時，友人察覺有異揭露林男犯行，林男被依與未滿14歲之女子為性交罪判處3年8月徒刑。

    林男從事資源回收業，透過妹妹介紹結識少女的媽媽，雙方交往3、4年已論及婚嫁，少女則在國小3、4年級時認識林男並喊他「阿伯」，案發時正好是中秋節連假，少女跟著媽媽北上桃園，到林男住處烤肉；少女說，晚上她跑到林男房間看電視，林男突然伸手摸她的身體、私密處，一直說「我喜歡妳」，還拉著她的手去觸碰其下體，之後就發生性關係，阿伯還喊她「老婆」、「要讓妳懷孕」，並要她不可以告訴媽媽。

    後續少女與媽媽友人透過通訊軟體聊天，提及曾到過阿伯房間，媽媽友人進一步詢問「他有對妳做什麼事嗎」，看到少女回覆「胸部」、「小鳥」等內容，驚覺事態嚴重，趕緊通知少女媽媽報案。

    林男否認犯行，辯稱是少女主動對他伸手，還企圖以自己有身心障礙脫罪；法官認為少女描述案發過程前後一致，而林男從小均就讀普通班，與人對話都很正常，亦無任何就醫紀錄，難認有何無法辨識事理的情況，認為林男說詞卸責、不足採信，此外，他與少女媽媽交往多年，知悉少女案發時仍是國中生，審酌他犯後否認、至今未向被害人道歉，依與未滿14歲之女子為性交罪判處他3年8月徒刑。

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