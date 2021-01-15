苗栗便利超商ATM遭竊 歹徒台中落網

苗栗市一家沒有24小時營業的連鎖便利超商，昨天凌晨遭1名男子破門侵入，裡頭ATM被竊走。（記者彭健禮攝）

2021/01/15 13:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市一家沒有24小時營業的連鎖便利超商，昨天凌晨遭1名男子破門侵入，裡頭ATM被竊走，苗栗警方獲報追查，在後龍鎮苗29線旁產業道路發現準備拆解ATM的竊嫌，但竊嫌見警追捕，竄入一旁後龍溪河床草叢中逃逸，今天早上在台中落網。

據了解，該名男竊嫌於14日凌晨3點多，獨自駕此自小貨車到苗栗市1家沒有24小時營業的連鎖便利超商，破壞超商鐵捲門後侵入，將超商裡頭擺置的ATM推運上車離去。

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因ATM與設置銀行總公司有連線，銀行人員發現ATM連線系統出現異常，但5點許才向警方報案，警方趕往發現ATM遭竊，隨即調閱周邊路口監視器系統，以車追人，掌握竊嫌駕車逃往後龍鎮苗29線一帶。

警方隨即出動追緝，於在苗29線旁產業道路，發現準備拆解ATM的竊嫌，但竊嫌見警追捕，竄入一旁後龍溪河床草叢中逃逸。警方通知銀行人員前往開鎖確認ATM內的現金共136萬6700元都未遭竊，僅有內部網路電子系統及外殼遭破壞。

該竊賊今天上午被台中市霧峰警分局查獲，據悉他12日凌晨5點，也涉嫌侵入台中市大里區1家沒有24小時的連鎖便利超商，並將ATM搬出來，被民眾發現報案，就把ATM棄置落跑。

竊嫌見警追捕，竄入一旁後龍溪河床草叢中逃逸，警方會同搜救人員搜索。（圖由讀者提供）

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