精障犯緊急監護？暫時安置？ 司法院激戰法務部

法官認為鄭男已無羈押事由，曉諭50萬元交保，讓法界驚覺原來社會安全網有破洞。（資料照）

2021/01/14 22:57

〔記者吳政峰／台北報導〕嘉義地院去年判殺警案鄭姓兇嫌無罪，並以無串證逃亡等羈押事由，裁定交保，可在外趴趴跑，引發社會恐慌。司法院去年底提出刑事訴訟法「緊急監護」草案，規定法官在偵審期間，可命精神病犯強制就醫。但會銜機關法務部認為，判決確定前執行監護有違法理，應採德國的「暫時安置」才對。雙方近日將開會激戰。

鄭嫌前年行兇後，被認定有逃亡之虞，羈押在看守所內。去年四月底，嘉院以他行兇受精神疾病影響而喪失辨識能力，判決無罪、監護5年，並諭知50萬元交保，引發民眾恐慌。

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外界質疑，鄭男既然殺人，又有精神疾病，為何法院還敢放他出來?法界這才發現，原來我國法制對沒有羈押事由的精神病犯，在判決確定前，竟無任何刑事手段可以命其強制治療，只能放任他在外趴趴跑，宛如不定時炸彈。

司法院認為，「保安處分執行法」第4條規定，檢察官如果認為有必要，可在判決確定「前」，向法院聲請監護。據此，刑事廳研擬出「緊急監護」，讓法官可在偵審期間，有權裁定被告接受強制治療。

草案指出，偵審期間，法官若有足夠事實，認為被告犯案時受到精神疾病影響，而降低或喪失辨識能力，有危害公共安全之虞，可依檢察官聲請或依職權裁定「緊急監護」。首次一年，接下來每次6個月，合計最長不得超過5年。若最後判決確定時未宣告監護，則之前的緊急監護視為撤銷。

法務部看到草案後大吃一驚，直指監護是一種刑事手段，絕對不能在判決確定前執行，除了有違法理，還可能會有刑事補償的問題。至於「保安處分執行法」第4條為何規定監護可在判決前執行?法務部表示，那是1963年立的法，理由已不可考，將著手研修。

法務部同意精神病犯在偵審期間應接受治療，但不能是監護，最好的方式，應仿照德國創設「暫時安置」處分，由法官依事實裁定安置被告，限制其自由，避免在外危害他人。法務部認為，因為安置與監護的目的與效果不同，即使最後判決被告無須監護，之前的暫時安置也不會有補償的問題。

但司法院強調，即使法務部刪除保執法第4條，刑訴法第456條也寫明，監護或有特別規定的話，可在判決確定前執行，故緊急監護並無問題。司法院質疑，德國「暫時安置」部分條文準用羈押規定，如果台灣也是，偵查期間最多只能安置4個月，屆時檢察官若還沒偵結，不就要放他出來了?

院部爆出重大歧見，行政院政務委員羅秉成將召集兩方開會，屆時衝突浮上檯面白熱化，兩造均預料會有場硬仗要打。

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