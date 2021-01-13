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    獨家》又是台中！暗夜狂轟62槍 當舖、豪車被打成峰窩

    槍擊案現場附近的超商。（本報記者攝）

    槍擊案現場附近的超商。（本報記者攝）

    2021/01/13 23:52

    〔本報記者／報導〕台中市區今年元旦連假期間發生一起重大槍擊案！槍手鎖定一間當舖及門前一輛名貴車瘋狂掃射，起碼開了60多槍隨即逃逸，現場連同當舖及名貴車都被開成蜂窩，幸未傷人或波及無辜，案發後迅速傳開震驚黑白兩道，警方正布線追緝時，槍手突然向某數字分局投案，目前已遭羈押中。

    這起槍擊案發生在今天元旦連假的最後一天，3日凌晨一點多，一輛小轎車悄悄駛抵市區重劃區附近的一間當舖，槍手下車後，持長槍就朝當舖及停放當舖前一輛要價不菲的名貴車瘋狂掃射，一時槍聲大作，所幸當舖周遭多屬新建案，住戶尚不多，未波及無辜。

    當舖附近有家超商，值夜班店員案發時還以為放鞭炮，好奇朝外一看，才驚見竟有人拿著一把長槍瘋狂掃射，嚇得趕緊蹲在櫃檯內，直至槍聲停止才敢抬頭，警方獲報趕往時歹徒已不見人影，隨即圍起封鎖線勘查採證，現場共尋獲步槍彈殼62枚，也就是說，槍手起碼掃射了60多槍。

    「到底有什麼深仇大恨非得開這麼多槍？」警方相當納悶，由於近幾年來就算偶發槍擊案，不管是針對性尋仇或示威，也不曾有過如此驚人的掃射數字，消息迅速傳開後震驚黑白兩道，警方當然不容如此挑釁公權力的行為，布下天羅地網誓言要在最短時間將緝捕歸案，經調閱相關路口過濾，很快鎖定槍手座車進一步釐清，確認是36歲的彭姓道上分子所為。

    而就在警方準備發動逮捕行動時，案情突然有戲劇性發展！彭男在3日中午竟主動到台中市某分局投案，並帶警方起出涉案改造衝鋒步槍一把，彈匣及10多發步槍子彈，他供稱，因與當舖有糾紛，當天心情不佳才開槍洩憤。

    警方對其說詞存疑，訊後將全案依槍砲等罪嫌移送檢方複訊後，聲押獲准；只是這起槍擊從發生到槍手投案不超過12小時，真正原因仍有待進一步釐清。

    彭姓嫌犯疑似持類似畫面中這款的改造突擊步槍瘋狂掃射，投案後已收押。（示意圖，翻攝自網路）

    彭姓嫌犯疑似持類似畫面中這款的改造突擊步槍瘋狂掃射，投案後已收押。（示意圖，翻攝自網路）

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