獨家》連射62槍何許人？資深員警：昔囂張「輾屍案」主角

涉嫌元旦假期在台中市半夜開槍掃射的槍手彭偉明（白衣者）當年曾涉暴力討債，與同夥被捕。（本報資料照）

2021/01/14 00:20

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獨家》又是台中！暗夜狂轟62槍 當舖、豪車被打成蜂窩

〔本報記者／報導〕台中市今年元旦連假期間爆發重大槍擊案，槍手彭偉明鎖定市區一間當舖及門前一輛名貴車瘋狂掃射後，當天就交槍投案；警方查出，彭嫌11年前駕車撞死一名婦人，竟找來同夥聲援，開車闖進封鎖線輾壓遺體，當時引起社會一陣撻伐，後來彭嫌也曾犯下毒品、暴力討債等案，如今11年後再犯震驚社會的放黑槍案，惡性不改，甚至變本加厲。

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2010年5月，當時年僅26歲的彭嫌在台中市文心路開車撞死黃姓婦人，警方到場處理時，彭嫌的張姓友人率多名同屬某車隊的黑衣人到場，先對員警咆哮、發生肢體衝突，張嫌接著駕車直闖封鎖區，還輾過屍體右腿斷肢示威，事後引起輿論譁然，3天後兩人一改囂張的態度，在媒體眾目睽睽之下，從殯儀館入口一路跪爬到婦人靈前上香道歉。

但其實彭嫌案發後仍惡性不改，私下恐嚇、毆打死者胞弟，逼迫簽和解書；對照事後種種劣行，難怪當時就有人認為彭嫌下跪只是在壓力下配合演出戲碼，根本不是真心道歉！

果不其然，當年8月彭嫌率眾到彰化暴力討債，恐嚇被害人時，嗆聲台中「輾屍案」的新聞人物就是他，揚言要對方好好償還債務，不然「找另一組處理」，事後還朝對方住家噴漆「欠債不還」。

隔年初，彭嫌再與同車隊成員的王男另組暴力討債公司，與旗下小弟跟蹤張姓婦人接送小孩上下學，還上門討債罵三字經，嗆聲「報警移送法院也不怕，要在住家公司站衛兵」。

此外，彭嫌不滿女友太晚回家，持槍脅迫女友自打巴掌，並錄影放上網。女友不堪暴力要求分手，彭嫌竟恐嚇簽下45萬元本票做為分手費，事後更向女友母親及外婆恐嚇逼債，最後該犯罪集團被警方瓦解，依恐嚇、傷害及妨害自由罪嫌送辦。

彭嫌之後還涉毒品案，沒想到銷聲匿跡近11年，今年初又犯下可能創下中市治安史上瘋狂掃射最多槍的槍擊案，昔日「輾屍案」主角再度身陷囹圄。

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彭偉明（右跪地者）11年前曾涉及震驚社會的「輾屍案」，事後在輿論壓力下，曾與同夥張姓男子當眾跪爬到被害人靈前上香。（本報資料照）

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