為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》連射62槍何許人？資深員警：昔囂張「輾屍案」主角

    涉嫌元旦假期在台中市半夜開槍掃射的槍手彭偉明（白衣者）當年曾涉暴力討債，與同夥被捕。（本報資料照）

    涉嫌元旦假期在台中市半夜開槍掃射的槍手彭偉明（白衣者）當年曾涉暴力討債，與同夥被捕。（本報資料照）

    2021/01/14 00:20

    相關新聞請見：

    獨家》又是台中！暗夜狂轟62槍 當舖、豪車被打成蜂窩

    〔本報記者／報導〕台中市今年元旦連假期間爆發重大槍擊案，槍手彭偉明鎖定市區一間當舖及門前一輛名貴車瘋狂掃射後，當天就交槍投案；警方查出，彭嫌11年前駕車撞死一名婦人，竟找來同夥聲援，開車闖進封鎖線輾壓遺體，當時引起社會一陣撻伐，後來彭嫌也曾犯下毒品、暴力討債等案，如今11年後再犯震驚社會的放黑槍案，惡性不改，甚至變本加厲。

    2010年5月，當時年僅26歲的彭嫌在台中市文心路開車撞死黃姓婦人，警方到場處理時，彭嫌的張姓友人率多名同屬某車隊的黑衣人到場，先對員警咆哮、發生肢體衝突，張嫌接著駕車直闖封鎖區，還輾過屍體右腿斷肢示威，事後引起輿論譁然，3天後兩人一改囂張的態度，在媒體眾目睽睽之下，從殯儀館入口一路跪爬到婦人靈前上香道歉。

    但其實彭嫌案發後仍惡性不改，私下恐嚇、毆打死者胞弟，逼迫簽和解書；對照事後種種劣行，難怪當時就有人認為彭嫌下跪只是在壓力下配合演出戲碼，根本不是真心道歉！

    果不其然，當年8月彭嫌率眾到彰化暴力討債，恐嚇被害人時，嗆聲台中「輾屍案」的新聞人物就是他，揚言要對方好好償還債務，不然「找另一組處理」，事後還朝對方住家噴漆「欠債不還」。

    隔年初，彭嫌再與同車隊成員的王男另組暴力討債公司，與旗下小弟跟蹤張姓婦人接送小孩上下學，還上門討債罵三字經，嗆聲「報警移送法院也不怕，要在住家公司站衛兵」。

    此外，彭嫌不滿女友太晚回家，持槍脅迫女友自打巴掌，並錄影放上網。女友不堪暴力要求分手，彭嫌竟恐嚇簽下45萬元本票做為分手費，事後更向女友母親及外婆恐嚇逼債，最後該犯罪集團被警方瓦解，依恐嚇、傷害及妨害自由罪嫌送辦。

    彭嫌之後還涉毒品案，沒想到銷聲匿跡近11年，今年初又犯下可能創下中市治安史上瘋狂掃射最多槍的槍擊案，昔日「輾屍案」主角再度身陷囹圄。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    彭偉明（右跪地者）11年前曾涉及震驚社會的「輾屍案」，事後在輿論壓力下，曾與同夥張姓男子當眾跪爬到被害人靈前上香。（本報資料照）

    彭偉明（右跪地者）11年前曾涉及震驚社會的「輾屍案」，事後在輿論壓力下，曾與同夥張姓男子當眾跪爬到被害人靈前上香。（本報資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》又是台中！暗夜狂轟62槍 當舖、豪車被打成蜂窩
    2021/01/14 00:19

    獨家》又是台中！暗夜狂轟62槍 當舖、豪車被打成蜂窩
    賓士車遭人持瓦斯槍開10多槍毀損 警鎖定3嫌追緝
    2021/01/11 10:18

    賓士車遭人持瓦斯槍開10多槍毀損 警鎖定3嫌追緝

    中路特區破百億案量 稀有純住宅規劃
    小弟幫老大出氣卻搞錯仇家開槍誤擊民宅 台中警方24小時內火速逮人
    2021/01/01 15:16

    小弟幫老大出氣卻搞錯仇家開槍誤擊民宅 台中警方24小時內火速逮人
    喬債中間人狠砍一半債款 男衝土地公司狂轟開15槍洩憤
    2020/12/29 20:11

    喬債中間人狠砍一半債款 男衝土地公司狂轟開15槍洩憤

    滙豐卓越理財20週年 守護跨世代客戶
    在殯儀館轟爆頭！行刑式槍擊殯葬少東 凶嫌被聲押
    2020/10/07 21:33

    在殯儀館轟爆頭！行刑式槍擊殯葬少東 凶嫌被聲押
    社會今日熱門
    離譜！下降頭恫嚇前妻賣淫 吸陽氣幫他治癌症
    2021/01/13 07:24

    離譜！下降頭恫嚇前妻賣淫 吸陽氣幫他治癌症

    工友發現高中女「緘默」罕病 趁機性侵9次 賠50萬免關
    2021/01/13 05:30

    工友發現高中女「緘默」罕病 趁機性侵9次 賠50萬免關

    選擇性緘默症患者 遇壓力、創傷噤聲
    2021/01/13 05:30

    選擇性緘默症患者 遇壓力、創傷噤聲

    女警當年被死者「附身」 女嫌嚇到全招供
    2021/01/13 05:30

    女警當年被死者「附身」 女嫌嚇到全招供

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播