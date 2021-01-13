兒騎車肇事害母噴飛摔死 基檢起訴請法官給緩刑

黃男騎重機載母親返家途中，與一輛轎車發生碰撞，黃母倒地不起，送醫不治，黃男自責不已。（資料照，記者林嘉東翻攝）

2021/01/13 18:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕悲傷母親節！黃姓男子去年母親節前一天，騎車載母返家，未注意前方車況，撞上右轉轎車，害母親噴飛傷重不治。基隆地檢署調查黃違規騎車，又未注意前車右轉，依過失致死罪嫌將他起訴，考量黃父已經原諒他，請法官給他緩刑機會。

起訴書指出，26歲黃姓男子去年母親節前一天，騎重機載58歲母親返家，傍晚6時許途經新北市貢寮區台2線濱海公路101.5公里，違規行駛路面邊緣右側，未注意前方21歲林姓現役軍人駕駛的轎車要右轉往東興宮，與林的轎車發生碰撞。

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2車碰撞時，由於衝撞力道大，黃的機車拋飛摔落右前方草叢，黃與母親雙雙受傷，黃母急救後傷重不治，黃男自責不已，當場痛哭失聲。

檢方認定，依道路交通安全規則第94條規定，汽車在未劃設慢車道的雙向二車道行駛時，除準備停車或臨時停車，不得駛出路面邊緣。

黃騎出路面邊緣後，又未注意林車要右轉往東興宮，未注意前車狀況，是肇事主因，涉犯過失致死罪。

檢方考量黃過失行為導致母親死亡，黃對此自責不已，加上黃父表明已原諒自己兒子，不予追究，檢察官因此建請法院給予黃自新機會，依過失致死罪判黃3月不等徒刑，緩刑2年。

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