寒流今夜再發威 新北消防公車站宣導防一氧化碳中毒

新北市消防局第一大隊消防員與平安犀、CO豬扮演的「快閃CO平安宣導員」今天傍晚到板橋公車站、麗寶百貨快閃宣導，提醒民眾留意低溫，防範一氧化碳中毒意外，格外吸睛。（記者吳仁捷攝）

2021/01/12 19:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北消防局預期今晚起到明天凌晨，最低溫將下探6度，今天傍晚下班尖峰時段，第一大隊消防員（發爾麵，Fireman）們化身平安犀與CO豬，與婦女防火宣導隊姊妹們到人潮聚集的板橋公車站，向過往民眾宣導低溫時室內仍應保持通風，宣導防範一氧化碳（CO）中毒，同時呼籲安裝燃氣熱水器「安全安裝」等5撇步，保護自身、家人遠離隱形殺手一氧化碳中毒。

中央氣象局預報，天氣雖然趨近穩定，但受寒流持續影響，各地天氣仍非常寒冷，其中新北市最冷將落在今晚至明晨，低溫只有6度；消防署統計，長達半個月的寒流，今年元旦至今日，不到兩週全國已傳出12件家用瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故，造成32人受傷，逾8成主因為屋外式熱水器安裝在室內通風不良處。

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另據新北市消防局統計，近年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，8成發生在12月、1月及2月等溫度較低的月份，尤其在寒流及氣溫回暖期間，一氧化碳中毒災情頻繁。

新北消防第一大隊的消防員們，今天傍晚來到板橋麗寶百貨、板橋公車站周遭，派出平安犀、CO豬扮演的「快閃CO平安宣導員」，提醒來往民眾使用熱水器、瓦斯爐具與電暖器時，務必要開窗，防範一氧化碳中毒，消防員也呼籲市民注意「保暖衣物、保健活動、保持警覺」等防寒3保，保健康、保安全。

新北市消防局第一大隊長陳志瑋提醒，冷氣團來襲時天氣濕冷，民眾禦寒習慣緊閉門窗緊閉，加上瓦斯熱水器安裝位置、型式不當，容易導致燃燒產生廢氣無法順利排出，空氣不流通釀成成一氧化碳中毒悲劇，提醒民眾安裝燃氣熱水器做到「安全安裝」、「保持通風」、「安全品牌」、「定期檢修」、「正確型式」等5撇步，保護家人遠離隱形殺手一氧化碳的威脅。

新北市消防局第一大隊消防員與平安犀、CO豬扮演的「快閃CO平安宣導員」今天傍晚到板橋公車站、麗寶百貨快閃宣導，提醒民眾留意低溫，防範一氧化碳中毒意外，格外吸睛。（記者吳仁捷攝）

新北市消防局第一大隊消防員與平安犀、CO豬扮演的「快閃CO平安宣導員」今天傍晚到板橋公車站、麗寶百貨快閃宣導，提醒民眾留意低溫，防範一氧化碳中毒意外，格外吸睛。（記者吳仁捷攝）

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