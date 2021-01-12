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    刑事局去年疫情期間境外緝毒達683公斤 以泰國為大宗

    刑事局會同關務署開櫃查驗岩鹽內夾藏的K他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局會同關務署開櫃查驗岩鹽內夾藏的K他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

    2021/01/12 16:15

    〔記者邱俊福／台北報導〕疫情期間，毒梟透過郵包、貨運走私仍非常猖獗，刑事局國際科統計，駐外聯絡官去年跟日本、印尼、泰國、馬來西亞與越南等國家，合作破獲毒品案共達9件，共查獲海洛因、安非他命、K他命及一粒眠等毒品，共高達683公斤，當中以泰國為大宗。

    國際科表示，去年跟泰警合作，共破獲4件毒品案，查獲海洛因273.65公斤、K他命300公斤，經分析海洛因毒品皆自金三角到泰國，計畫從泰國以貨運方式走私來台，而K他命毒品則是有製毒師傅前往緬甸製毒，也企圖自泰國走私入境。

    近期破獲的重大走私毒品，包括上月初，毒梟自巴基斯坦以輪船海運出口岩鹽方式，行經麻六甲海峽走私K他命及毒品原料，刑事局偵八大隊接獲線報後，駐新加坡聯絡官據報即沿途密切監控貨輪與2只可疑貨櫃，最後在貨櫃抵達高雄關108號碼頭，會同關務署開櫃查驗，查獲岩鹽內夾藏185公斤K他命，之後在高雄市仁武區倉庫逮捕洪等5名嫌犯到案，並在倉庫內查獲第4級毒品「三級丁氧羰基去甲基愷他命」950公斤。

    此外，上月中旬，刑事局駐泰聯絡官跟泰警合作，在泰國暖武里府賽肉縣倉庫內，逮捕泰女莎瓦帕（Saowapa），起獲夾藏於裝有白色樹薯粉末的太空包中K他命208公斤，之後印有「一帆風順」的312塊海洛因磚，共計228公斤，經向上溯源，又逮2名泰籍嫌犯，台、泰雙方持續擴大偵辦中。

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