永裕興18號最新搜救進度 漁業署：不排除船員已乘救生艇逃生

前往救援永裕興18號漁船的我國籍友船1月11日在美國定翼機引導下找到漂流中的「永」船，繞行觀察約2小時，未見船員。（漁業署提供）

2021/01/12 15:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕漁業署今天說明永裕興18號最新進度。我國籍漁船人員昨天冒著風浪將AIS 發報器放置於永船，雖然漁船碰觸永船和呼喊都沒有人回應，但是也發現該船救生艇不見蹤影，不排除船上人員已逃生，漁業署將透過國搜中心請美方擴大搜救範圍尋找救生艇，美方也將派出軍艦協助。

我國籍「永裕興18號」鮪釣漁船於去年12月30日起於太平洋公海失聯，船上10人生死未卜，漁業署於1月1日接獲通報，展開搜救行動，昨天在台灣時間上午10點左右，國搜中心及美方定翼機的引導下，我國籍漁船終於找到漂流中的永船，繞行觀察並大聲呼叫，並以船頭碰觸永船船尾，不過船上無人回應。

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漁業署說明，前天接獲美方傳來定翼機拍攝的「永」船最新照片，發現船上避碰保麗龍墊有移動過的情形，研判船上可能仍有生還者，第一時間將信息回饋國搜中心轉美方。

漁業署表示，美方昨晨再度派出定翼機搜尋永船最新位置，並直接將船位通報給前往救援的我國籍漁船，接著順利找到永船，由於現場海域浪高，漁船船員無法登上永船，只能在附近繞行，該友船多名船員在甲板上呼喊，並以船頭碰永船船尾製造大聲聲響，皆無人回應。

漁業署副署長林國平表示，後續由於天氣持續轉壞，基於安全考量，友船隨後南下避風，友船船長已配合漁業署引導放置 AIS 發報器於永船上，便於後續其他友船接棒搜救。

林國平指出，根據國搜中心的消息，一艘美國海軍軍艦預定於台灣時間今日晚上抵達「永」船所在海域加入搜救行動，我國海巡署「巡護8號」昨天已自高雄港出港，其他我國籍友船也會視海況許可再次前往察看。

漁業署說明，考量永船所在海域海況不佳，漁船搜救不易，且因氣候不佳，漁船難以靠近，且永船AIS回報器最多僅有3至4天訊號，漁業署已請外交部及國搜中心洽美方軍艦盡速抵達並登船救援，另外，因為該船救生艇不見蹤影，不排除船上人員已逃生，漁業署也透過國搜中心請美方擴大搜救範圍尋找救生艇。

漁業署表示，統計到今天上午9點，已協調8艘我國籍漁船前往搜尋，海巡署巡護8號也已出港馳援，美國檀香山搜救中心累計派出32架次定翼機及海軍軍艦1艘次協助搜救，今天預計另有2架次定翼機出動，漁業署將持續與相關搜救單位及搜救漁船保持聯繫，並提供家屬相關訊息以進行協助。

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