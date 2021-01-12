小偷連續行竊連內衣褲都不放過 法院裁定羈押

監視器拍下林男行竊後持贓物離去的畫面（記者吳昇儒翻攝）

2021/01/12 10:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市安樂區1月9日起出現多起竊案，犯罪手法均是打破停車場內轎車車窗，搜刮車內財物，犯嫌還偷走一輛轎車逃逸，行為囂張。警方調閱監視器並以車追人，鎖定林姓慣竊犯，一路追到萬里地區，10日將人逮捕到案，昨日檢察官向法院聲請羈押獲准。

基隆市警四分局接獲報案後，立刻成立專案小組，初步調查，竊嫌手法俐落，將車內財物搜刮一空，懷疑是老手犯案，除了比對監視器畫面外，也對轄區內多名慣竊進行排查。

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第四分局偵查隊鎖定50多歲的林姓慣竊，並以車追人，10日下午，發現林男正要下手行竊，當場將他逮捕到案。

據悉，林男1日內就犯下9起竊盜案件，主要是搜刮車內的零錢、行車紀錄器、包包等有價值的財物，但若看見車主有未開封的內衣、褲，他也不放過，通通帶走。

其中有一名被害車主，因駕駛雙B名車，玻璃較厚犯嫌無法打破，逃過一劫，不過板金、玻璃卻因此毀損，也損失一大筆維修費。

檢警偵訊時，林男雖矢口否認，然經警方出示相關事證畫面明確，突破竊嫌心防，訊後全案依加重竊盜罪將其移送法辦，林嫌並於11日經基隆地院裁定收押禁見。

警方也呼籲，年關將至竊盜集團蠢蠢欲動，民眾要謹記財不露白、貴重物品不放在車內，以免宵小覬覦，並請社區居民提高防竊意識，門禁管制注意有無進出可疑份子；外出時門窗要上鎖，別讓宵小有機可趁，民眾若發現可疑人事物，可撥打110報案，打擊犯罪維護社會安寧。

監視器拍下林男行竊後持贓物離去的畫面（記者吳昇儒翻攝）

林男還偷車逃逸（記者吳昇儒翻攝）

警方從林男車上起出大批贓物（記者吳昇儒翻攝）

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