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    首頁　>　社會

    台大醫院國際會議中心火警 B1機房變頻器燒損緊急疏散237人

    2021/01/09 11:26

    〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市徐州路2號的台大醫院國際會議中心，今（9）日上午8時左右，地下B1突然警鈴大作，現場冒出陣陣濃煙。警消據報前往迅速疏散237人，並將火勢撲滅，並未有人員傷亡。

    警消調查，現場為地上11層地下3層樓的RC建築物。至於起火點的B1是機房用途，經勘驗為變頻器燒損，燃燒面積約1平方公尺，初判起火原因電氣因素。

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