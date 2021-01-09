台大醫院國際會議中心火警 B1機房變頻器燒損緊急疏散237人

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市徐州路2號的台大醫院國際會議中心，今（9）日上午8時左右，地下B1突然警鈴大作，現場冒出陣陣濃煙。警消據報前往迅速疏散237人，並將火勢撲滅，並未有人員傷亡。
警消調查，現場為地上11層地下3層樓的RC建築物。至於起火點的B1是機房用途，經勘驗為變頻器燒損，燃燒面積約1平方公尺，初判起火原因電氣因素。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
基隆七堵公寓火警一家3人受困 消防員火速全部救出送醫
宜蘭員山1豆腐乳加工廠竄火 起火處在工廠倉庫
揪你買！全國電超狂破盤最低３３折
工程火星蔓延竹籬 台鐵花蓮歷史建築遭祝融
高市入夜2火警釀空污 環保局將依法開罰
遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
國1南下94.4k 4車追撞釀壅塞1輕傷送醫
全台急凍彰化增5人命危送醫 28小時累計13人
南市偵查隊長等13人異動 下週一報到
天氣急凍 北市、基隆今已有5名長者猝死
寒流急凍 高雄8旬翁於前鎮漁港走失被尋獲
李戡控侮辱他與父親李敖 法院諭知邱毅無罪
熱門推播