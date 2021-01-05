花蓮石藝大街傳火警 延燒多攤商、濃煙竄天際

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花蓮石藝大街今午傳火警，濃煙竄天際。（記者王峻祺攝）
［記者王峻祺、游太郎／花蓮報導］鄰近花蓮知名東大門夜市的石藝大街，目前正在進行商店街維修及歷史建築花蓮舊鐵路醫院修復工程，今午傳出火警，濃煙竄天際，由於現場多為木造及鐵皮建物，火勢一發不可收拾，大火延燒多個攤商，花蓮縣消防局獲報後，派出多個消防分隊及水車灌救，目前火勢尚在控制當中，尚無人員受困。
花蓮石藝大街目前正在進行商店街維修及歷史建築花蓮舊鐵路醫院修復工程，今午傳出火警，濃煙竄天際。（記者王峻祺攝）
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